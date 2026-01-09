Nietypowi goście u Karola Nawrockiego. Ujawnili kulisy spotkania. Taki prezent otrzymał prezydent

2026-01-09 20:03

Pałac Prezydencki zazwyczaj kojarzy się z wielką polityką, sztywnym protokołem i wizytami zagranicznych dyplomatów. Tym razem jednak korytarze przy Krakowskim Przedmieściu wypełniła dziecięca radość i sportowy duch. Prezydent Karol Nawrocki przyjął u siebie wyjątkową delegację – młodych piłkarzy z klubu LKS Ryś Laski. Spotkanie obfitowało w luźne rozmowy, „przybijanie piątek”, a głowa państwa otrzymała od zawodników specjalny upominek, który zasilił jego prywatną kolekcję.

Nietypowi goście w domu Karola Nawrockiego

Do niecodziennych odwiedzin doszło na zaproszenie księdza Jarosława Wąsowicza, kapelana Prezydenta RP. To dzięki niemu zawodnicy drużyny „Ryś 2016” mieli okazję zobaczyć od kulis, jak wygląda siedziba głowy państwa. Kulminacyjnym punktem wycieczki było jednak osobiste spotkanie z gospodarzem miejsca.

Jak relacjonuje klub w mediach społecznościowych, atmosfera spotkania była niezwykle serdeczna. Karol Nawrocki znalazł czas, by osobiście powitać młodych sportowców. Chłopcy wykorzystali tę okazję w stu procentach – nie zabrakło zbierania autografów oraz przybijania „piątek” z Prezydentem.

Goście nie przyszli jednak z pustymi rękami. Wizyta zakończyła się wręczeniem prezentu. – Prywatna kolekcja szalików Prezydenta powiększyła się o szalik LKS Ryś Laski – poinformowali przedstawiciele klubu.

Piłkarze Rysia Laski na mszy w kaplicy w Pałacu Prezydenckim

Wizyta miała nie tylko charakter integracyjny, ale i duchowy. Zwieńczeniem dnia była Msza Święta w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, odprawiona przez księdza kapelana w intencji klubu. To szczególne miejsce, w którym modlili się wszyscy dotychczasowi prezydenci po 1989 roku, a także św. Jan Paweł II.

Dla młodych piłkarzy z rocznika 2016 była to lekcja historii i wychowania. Klub podkreśla bowiem, że „Ryś to nie tylko piłka nożna”, ale także wpajanie wartości. Dzięki wsparciu Kancelarii Prezydenta oraz funkcjonariuszy SOP, młodzi zawodnicy zyskali wspomnienia, które zostaną z nimi na długie lata.

