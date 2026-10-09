Nowe zdjęcia Huberta Hurkacza z partnerką. Ale piękna z nich para! Kim jest Hanna Walicka, dziewczyna tenisisty?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-09 13:31

Hubert Hurkacz właśnie zwyciężył z Novakiem Djokiviciem podczas turnieju WTA Masters 1000 w Szanghaju. Podczas startów w Chinach towarzyszy mu jego dziewczyna Hania. Tenisista z Wrocławia podzielił się z fanami zdjęciami z azjatyckich turniejów. Nie zabrakło również romantycznych obrazków z ukochaną.

Hubert Hurkacz po dobrym występie w turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie doszedł do półfinału, teraz rywalizuje w Szanghaju. W środę nasz najlepszy tenisista pokonał Australijczyka Jamesa Duckwortha (6:3, 7:6), a w kolejnej rundzie zwyciężył z samym Novakiem Djokoviciem (6:4, 6:3)

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W Chinach Hubiemu towarzyszy jego dziewczyna Hanna Walicka, która podróżuje z tenisistą po całym świecie i wspiera go w trakcie kolejnych turniejów. - Jest dla mnie cudownym wsparciem - mówił Hurkacz pytany o 21-letnią ukochaną.

W trakcie turnieju w Chengdu Hubi podzielił się z fanami zdjęciami i wideo z pobytu w Chinach. Nie zabrakło również romantycznych fotek z ukochaną Hanią, które zachwyciły kibiców.

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Hubert Hurkacz jeszcze na początku 2026 roku żartował, że życie tenisisty to często samotność – częste podróże, intensywny trening i mało czasu na relacje. Wszystko zmieniło się w ostatnim czasie. Podczas Wimbledonu zapytany o piękną brunetkę wspierającą go w jego boksie w czasie meczów, oficjalnie potwierdził, że ma dziewczynę.

- To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała – powiedział z uśmiechem po jednym z meczów.

Hubert Hurkacz DZIEWCZYNA: Kim jest Hanna Walicka?

Hanna Walicka pochodzi z Łodzi. Od dłuższego czasu pojawiała się na turniejach obok Huberta. Dziewczyna Hurkacza uprawiała lekkoatletykę - trenowała skok o tyczce. Jej ostatnie starty w zawodach młodzieżowych U18 miały miejsce w 2021 roku. Wówczas ustanowiła swój rekord życiowy na poziomie 2,45 m.

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