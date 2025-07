Pałac Kultury i Nauki skończył 70 lat. Piłkarze Legii i Polonii urządzili sobie wyścig na szczyt. Kto wygrał i w jakim czasie?

22 lipca 2025 roku Pałac Kultury i Nauki w Warszawie kończy 70 lat. Ten monumentalny budynek został oddany do użytku 22 lipca 1955 roku. To jeden z symboli Warszawy, dlatego 16 lat temu na prośbę reporterów „Super Expressu” dwóch piłkarzy urządziło sobie… wyścig na sam szczyt. Byli to Radosław Majewski (wtedy Polonia Warszawa) i Piotr Rocki (wówczas Legia Warszawa). Jak im poszło? Zobaczcie galerię zdjęć!