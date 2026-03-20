Pia Skrzyszowska, polska gwiazda biegu na 60 m przez płotki, przystępuje do Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu z dużymi nadziejami.

Zawodniczka ma na koncie brązowy medal HMŚ z 2024 roku i może pochwalić się drugim najlepszym wynikiem w tym sezonie.

Mimo falstartu w Berlinie, Skrzyszowska ma dobre wspomnienia z Torunia, co daje nadzieję na medal.

Czy stabilna forma i atut własnego obiektu pomogą jej zdobyć upragniony medal? Sprawdź, jak poradzi sobie w Toruniu!

W każdym razie w kolekcji ma brąz HMŚ wywalczony w 2024 roku w Glasgow. Dwa lata później w Nankinie była poza podium, kończąc rywalizację na czwartym miejscu. Jednak miała powody do zadowolenia, bo wynikiem 7,74 s ustanowiła rekord Polski. Przed rokiem brązowy medal przywiozła także z HME w Apeldoorn.

Pia Skrzyszowska: Płotki to jedna z najmocniej obsadzonych konkurencji

Nadzieje na medal w Toruniu są uzasadnione, bo Skrzyszowska może pochwalić się drugim wynikiem w tym roku (7,78 s). Taki sam czas zanotowały Holenderka Nadine Visser oraz Szwajcarka Ditaji Kambundji. Szybciej (o 0,01 s) od tego trio pobiegła tylko Davynne Charlton. To właśnie do niej należy rekord świata w tej konkurencji.

Reprezentantka Polski zdaje sprawę z tego, z kim będzie musiała się zmierzyć i uporać, jeśli chce powalczyć o medal.

- Płotki to jedna z najmocniejszych konkurencji. Cieszy mnie moja stabilizacja w tym roku. Jestem z niej zadowolona - przyznała Skrzyszowska, cytowana przez PAP.

Jest mistrzynią Polski, sięgnie po halowe mistrzostwo świata?

Najważniejsze, aby Polka podczas mistrzostw świata nie miała takich przygód jak na przykład w trakcie mityngu w Berlinie. Wszystko przez to, że w eliminacjach zaliczyła falstart i przez to nałożono na nią dyskwalifikację. To właśnie z tego powodu zabrakło jej w finale niemieckiej imprezy. Gdyby nie to zapewne rywalizowałaby o wygraną.

Oby w Toruniu nie miała takich problemów. Na szczęście na tym obiekcie ma ostatnio zdecydowanie lepsze wspomnienia. Podczas mityngu Orlen Copernicus Cup zajęła czwartą lokatę. Ale za to później sięgnęła po halowe mistrzostwo Polski. To powinien być dobry prognostyk.

