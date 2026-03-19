Ma zdobyć medal dla Polski. Pia Skrzyszowska zachwyca z każdej strony! [ZDJĘCIA]

Pia Skrzyszowska, jedna z największych gwiazd polskiej lekkoatletyki, jest na ustach wszystkich kibiców w kontekście zbliżających się Halowych Mistrzostw Świata 2026 w Toruniu. Fantastyczna forma, jaką prezentuje od początku sezonu, rozpala nadzieje na medal i potwierdza, że Polka należy do ścisłej światowej czołówki w biegu na 60 metrów przez płotki! Już na początku lutego, podczas mityngu w Ostrawie, Polka zdeklasowała rywalki, uzyskując w eliminacjach rewelacyjny czas 7,78 s. Był to wówczas najlepszy wynik na światowych listach, a także jej drugi rezultat w karierze. To był jednak dopiero początek. Chwilę później triumfowała również w prestiżowych zawodach w Metz (7,82 s), a pod koniec lutego przypieczętowała dominację na krajowym podwórku, zdobywając złoty medal halowych mistrzostw Polski.

27

Skrzyszowska zachwyca jednak nie tylko na bieżni. Jej uroda i ogromna energia sprawiają, że kibice szybko ją pokochali! Na Instagramie obserwuje ją ponad 120 tysięcy użytkowników. W dorobku polskiej zawodniczki znajduje się już brązowy medal Halowych Mistrzostw Świata z Glasgow (2024) oraz tytuł mistrzyni Europy na 100 m przez płotki z Monachium (2022) i brązowy medal ME dwa lata później. Doświadczenie zebrane na największych imprezach jak IO w Paryżu, w tym piąte miejsce na mistrzostwach świata w Tokio (2025), procentuje teraz pewnością siebie i dojrzałością.

Sama zawodniczka nie ukrywa, że start przed własną publicznością w Toruniu jest dla niej ogromną motywacją. Skrzyszowska jest świadoma siły swoich rywalek, przyznając że bieg przez płotki to obecnie jedna z najsilniejszych konkurencji na świecie, jednak jej tegoroczne rezultaty plasują ją w gronie głównych faworytek do medalu!