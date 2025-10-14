Piękny gest Ukraińców skierowany do Polaków. Kibice wywiesili specjalny transparent

Reprezentacja Ukrainy już od ponad 3 lat nie może rozgrywać meczów domowych na własnym terenie. W lutym 2022 roku rozpoczęła się inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę i wojna trwa tam do dziś, a wszelkie próby doprowadzenia do pokoju póki co spełzły na niczym. Trudno więc spodziewać się, by Ukraina wróciła do rozgrywania meczów piłkarskich na własnym terytorium w najbliższym czasie i wciąż musi korzystać z gościnności innych państw, w tym Polski.

Nie ma nic dziwnego w tym, że Polska to jeden z głównych krajów, w którym Ukraina rozgrywa swoje „domowe” spotkania – wielu obywateli tego kraju przyjechało do Polski po 2014 (aneksja Krymu przez Rosję) i po 2022 roku, jesteśmy państwami sąsiadującymi, a do tego nasz kraj bardzo mocno wspiera Ukrainę na polu politycznym. Mecze ukraińskiej reprezentacji i ukraińskich klubów w europejskich pucharach mogą być pewną formą odwdzięczenia się – pieniądze za wynajem stadionów trafiają przecież do ich operatorów, a do tego neutralni kibice mają łatwiejszy dostęp do interesujących spotkań.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Teraz Ukraina, która walczy w eliminacjach mistrzostw świata 2026, rozegrała mecz „domowy” na stadionie Cracovii z Azerbejdżanem. Wygrana 2:1 pozwoliła naszym wschodnim sąsiadom odskoczyć na 3 punkty od Islandii i umocnić się na 2. pozycji w tabeli oraz zachować nawet teoretyczne szanse na dogonienie Francji, plasującej się obecnie na 1. miejscu. Ukraińscy kibice nie zapomnieli podziękować Polakom za gościnę na ich stadionie i wywiesili specjalny transparent – biało-czerwoną dłoń, na której napisane jest „Zawsze razem”, ściskającą niebiesko-żółtą dłoń z napisem „Dziękujemy za gościnność”. Barwy nawiązują oczywiście do barw narodowych Polski i Ukrainy. Zdjęcia z tego meczu i transparent możecie zobaczyć w galerii poniżej: