Pies Marcina Najmana ma swoje social-media. Zobacz najsłodsze zdjęcia przesłodkiego szpica [GALERIA]

Mateusz Sobiecki
2025-10-11 15:49

Marcin Najman to jedna z czołowych gwiazd polskich freak-fightów. Choć na życie zarabia walcząc w klatce, to nie zawsze pokazuje swoją brutalną naturę. „Cesarz” w domu opiekuje się nie tylko żoną i córką, ale także swoimi zwierzakami. Wśród nich jest przepiękny pomeranian (szpic miniaturowy) Daisy. Suczka trafiła do domu Najmanów w 2022 roku i musi radzić sobie z... kotem!

  • Marcin Najman od lat walczy w ringach i klatkach różnych organizacji w Polsce
  • Były mistrz K-1, były zawodnik KSW, a obecnie freak-fighter w social mediach pokazuje swoją łagodną naturę
  • Najman ma w domu przeuroczego pieska, który wabi się Daisy

Marcin Najman ma w domu prześlicznego pieska. Zobacz zdjęcia Daisy

Marcin Najman to jedna z najbardziej polaryzujących i charakterystycznych postaci w świecie freak-fightów. Były pięściarz i ex-mistrz Europy organizacji WKU obecnie walczy w klatce organizacji FAME MMA. Niedawno wygrał w pojedynku trzech z Apostołem Tomaszem Dorożałą i Michałem „Boxdelem” Baronem. Ostatnio musiał jednak uznać wyższość Łukasza „Tuszola” Tuszyńskiego, który poddał go balachą.

Tak zmieniał się Marcin Najman. Nie uwierzycie, ale kiedyś nie był łysy! [GALERIA]

Najman najczęściej kojarzy się z walkami, co oznacza, że wielu kibiców spodziewa się brutalnej i ostrej natury zawodnika sportów walki. Tak jednak nie jest! Jak się okazuje, „Cesarz” w domu jest ostoją spokoju, a dowodem na to są chociażby... zwierzaki! Najman w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział o jego piesku Daisy. Pomeranian, znany też jako szpic miniaturowy, to prawdziwa dusza towarzystwa.

Daisy Najman, pies Marcina Najmana
Marcin Najman kocha zwierzęta

Marcin Najman w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o swoim poprzednim piesku, Edku. - W 2017 roku trafił do nas mały Chihuahua Edek. Nie zgodziłem się na kastrację pieska a to się okazał błąd. Był malutki i pomimo szczelnej bramy dookoła posesji, zawsze potrafił znaleźć jakaś szczelinę. Biegał za psinkami i się czasem zrywał z posesji i musiałem go szukać po całej dzielnicy. Wiele razy mu się udawało, ale niestety o jeden raz za dużo mu się przytrafiło i zginął pod kołami samochodu- mówi smutny.

Daisy trafiła do domu po dwóch latach od tragicznej śmierci Edka, w 2022 roku. - Bardzo fajny piesek, choć charakterologicznie znacznie różni się od Edka. Jest ciut większa i nie ma możliwości się nigdzie przedostać poza posesję. Bardzo pokochała moją żonę. Gdy żona z córką pojechały ostatnio na wakacje, a ja trenowałem do walki, to przez pięć nocy piesek tak płakał i tęsknił że aż mi serce pękało. Pieski to najwierniejsze istoty na świecie - dodał.

Zobacz zdjęcia najsłodszych zwierzaków! Kliknij w galerię poniżej.

30 śmiesznych kotków, które poprawią Ci humor! Ta galeria roztopi każde serce
Czym jest pomeranian?

Pomeranian to rasa malutkich psów, która należy do grupy szpiców. Szpic miniaturowy ma bardzo puszystą sierść i charakteryzuje się wielką energią. Mimo to, jest bardzo rodzinny i uwielbia spędzać czas z domownikami.

Kupiła słodkiego szczeniaczka. "Okazało się, że to wilk"

Sierść pomeranianów wymaga dużej pielęgnacji. Daisy na zdjęciach prezentuje się znakomicie! Radosny piesek korzysta z każdej chwili z rodziną. Kolejną cechą charakteryzującą pomeraniany jest fakt, że bardzo źle znoszą samotność.

