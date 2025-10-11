Pies Marcina Najmana ma swoje social-media. Zobacz najsłodsze zdjęcia przesłodkiego szpica [GALERIA]

Marcin Najman od lat walczy w ringach i klatkach różnych organizacji w Polsce

Były mistrz K-1, były zawodnik KSW, a obecnie freak-fighter w social mediach pokazuje swoją łagodną naturę

Najman ma w domu przeuroczego pieska, który wabi się Daisy

Marcin Najman ma w domu prześlicznego pieska. Zobacz zdjęcia Daisy

Marcin Najman to jedna z najbardziej polaryzujących i charakterystycznych postaci w świecie freak-fightów. Były pięściarz i ex-mistrz Europy organizacji WKU obecnie walczy w klatce organizacji FAME MMA. Niedawno wygrał w pojedynku trzech z Apostołem Tomaszem Dorożałą i Michałem „Boxdelem” Baronem. Ostatnio musiał jednak uznać wyższość Łukasza „Tuszola” Tuszyńskiego, który poddał go balachą.

Tak zmieniał się Marcin Najman. Nie uwierzycie, ale kiedyś nie był łysy! [GALERIA]

Najman najczęściej kojarzy się z walkami, co oznacza, że wielu kibiców spodziewa się brutalnej i ostrej natury zawodnika sportów walki. Tak jednak nie jest! Jak się okazuje, „Cesarz” w domu jest ostoją spokoju, a dowodem na to są chociażby... zwierzaki! Najman w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział o jego piesku Daisy. Pomeranian, znany też jako szpic miniaturowy, to prawdziwa dusza towarzystwa.

Marcin Najman kocha zwierzęta

Marcin Najman w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o swoim poprzednim piesku, Edku. - W 2017 roku trafił do nas mały Chihuahua Edek. Nie zgodziłem się na kastrację pieska a to się okazał błąd. Był malutki i pomimo szczelnej bramy dookoła posesji, zawsze potrafił znaleźć jakaś szczelinę. Biegał za psinkami i się czasem zrywał z posesji i musiałem go szukać po całej dzielnicy. Wiele razy mu się udawało, ale niestety o jeden raz za dużo mu się przytrafiło i zginął pod kołami samochodu- mówi smutny.

Daisy trafiła do domu po dwóch latach od tragicznej śmierci Edka, w 2022 roku. - Bardzo fajny piesek, choć charakterologicznie znacznie różni się od Edka. Jest ciut większa i nie ma możliwości się nigdzie przedostać poza posesję. Bardzo pokochała moją żonę. Gdy żona z córką pojechały ostatnio na wakacje, a ja trenowałem do walki, to przez pięć nocy piesek tak płakał i tęsknił że aż mi serce pękało. Pieski to najwierniejsze istoty na świecie - dodał.

Zobacz zdjęcia najsłodszych zwierzaków! Kliknij w galerię poniżej.

Czym jest pomeranian?

Pomeranian to rasa malutkich psów, która należy do grupy szpiców. Szpic miniaturowy ma bardzo puszystą sierść i charakteryzuje się wielką energią. Mimo to, jest bardzo rodzinny i uwielbia spędzać czas z domownikami.

Kupiła słodkiego szczeniaczka. "Okazało się, że to wilk"

Sierść pomeranianów wymaga dużej pielęgnacji. Daisy na zdjęciach prezentuje się znakomicie! Radosny piesek korzysta z każdej chwili z rodziną. Kolejną cechą charakteryzującą pomeraniany jest fakt, że bardzo źle znoszą samotność.