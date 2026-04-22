Podsiadło, Iglesias i Sanah psują plany... Lechii Gdańsk. Potrzebna będzie zmiana

Wielkie gwiazdy zepsują murawę Lechii

Carver podczas konferencji prasowej po meczu z Piastem zwracał uwagę, że stan boiska nie sprzyja stylowi gry zespołu, zaznaczając przy tym, że choć zima była wymagająca, to liczba rozegranych spotkań dodatkowo pogorszyła sytuację.

Okazuje się, że wymiana murawy nie nastąpi od razu. Nowa nawierzchnia pojawi się dopiero przed meczem z Legią Warszawa, zaplanowanym na 17 maja. Powodem są wcześniejsze wydarzenia na stadionie – 1 maja odbędzie się koncert Sanah, a 9 maja wystąpi Enrique Iglesias. To jednak nie koniec zmian. Po spotkaniu z Legią murawa zostanie wymieniona ponownie, m.in. w związku z meczem reprezentacji Polski kobiet z Francją oraz kolejnym koncertem – tym razem Dawida Podsiadło. Trzecia wymiana planowana jest na sierpień, po występie Andrei Bocellego.

Gotowi na Legię

Buczyński wyjaśnił, że zimą nie planowano wymiany nawierzchni, ponieważ jej stan był zadowalający. Problem pojawił się przez niskie temperatury nocą, które zahamowały proces regeneracji trawy. W efekcie murawa przez długi czas pozostawała w kondycji zbliżonej do tej z końca października. Dopiero niedawno, wraz z poprawą pogody, zaczęła się odbudowywać. Proces wymiany ruszy zaraz po koncertach majowych – prace rozpoczną się w nocy z 9 na 10 maja, a boisko ma być gotowe na mecz z Legią.

Klub planuje też trening na nowej nawierzchni dzień wcześniej. Docelowo zostanie położona jednolita murawa hybrydowa, bez doraźnych napraw, które – jak zaznaczył prezes – utrudniają późniejszą pielęgnację i pogarszają jakość boiska.