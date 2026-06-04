Polacy ruszają po medale w ekstremalnych mistrzostwach! Gdzie oglądać World Trophy Stihl Timbersports?

Ekstremalne zawody drwali World Trophy Stihl Timbersports odbędą się już 6 czerwca w Budapeszcie.

W stawce 16 najlepszych jest Polak Michał Dubicki, a Mikołaj Groenwald powalczy o medal w Mistrzostwach Świata Rookie.

Zmagania Polaków w World Trophy będzie można oglądać na żywo w ogólnodostępnej transmisji!

Polacy ruszają po medale World Trophy Stihl Timbersports

Piły mechaniczne błyskawicznie tną potężne kłody drewna, a siekiery przecinają powietrze i z impetem trafiają w kłodę. Wióry lecą w każdą stronę, a zawodnicy nawet na moment nie zwalniają. World Trophy to zawody, w których liczy się każdy ruch i każda setna sekundy. Nie ma miejsca na błędy ani kalkulację. Zawodnicy wchodzą na scenę i od pierwszego uruchomienia pilarki do ostatniego uderzenia siekiery działają w zawrotnym tempie. Presja rośnie z każdą sekundą, a publiczność może wyczuć napięcie unoszące się w powietrzu. Timbersport to pierwszy ze sportów ekstremalnych, który zapoczątkowano w Australii i Nowej Zelandii około 1870 roku. Zawodnicy muszą łączyć potężną siłę z perfekcyjną techniką, a śledzenie ich zmagań jest naprawdę emocjonujące.

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Nasz reprezentant, Michał Dubicki, na co dzień pracuje w tartaku w miejscowości Konary w województwie wielkopolskim. Jest jednym z najbardziej utytułowanych Polaków w historii tej dyscypliny. Pięciokrotny mistrz Polski i czterokrotny zwycięzca European Trophy to zawodnik, który potrafi narzucić rywalom mordercze tempo, a jego zwycięstwo często zależy od ułamków sekund. Ten znany jako „Axe Machine” 45-latek od lat utrzymuje się w światowej czołówce. W 2023 roku sięgnął po srebro World Trophy. Teraz wraca, by ponownie walczyć o najważniejsze laury w tej formule.

World Trophy to najbardziej intensywna rywalizacja spośród wszystkich w Stihl Timbersports. Dwóch zawodników staje naprzeciw siebie i w maksymalnie dwie minuty musi wykonać zadania z czterech konkurencji – jedno po drugim, bez chwili przerwy:

Stock Saw – błyskawiczne cięcie kłody standardową pilarką; liczy się perfekcyjna kontrola i refleks.

– błyskawiczne cięcie kłody standardową pilarką; liczy się perfekcyjna kontrola i refleks. Underhand Chop – zawodnik stoi na kłodzie i z chirurgiczną precyzją rozłupuje ją siekierą.

– zawodnik stoi na kłodzie i z chirurgiczną precyzją rozłupuje ją siekierą. Single Buck – to walka z wykorzystaniem niemal dwumetrowej piły ręcznej; a rytm i technika zawodnika decydują o każdej sekundzie przewagi.

– to walka z wykorzystaniem niemal dwumetrowej piły ręcznej; a rytm i technika zawodnika decydują o każdej sekundzie przewagi. Standing Block Chop – finałowy test siły i wytrzymałości; gdy pionowy pień ma zostać rozłupany po serii potężnych uderzeń siekierą.

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i Autor: Stihl Timbersports/ Materiały prasowe Michał Dubicki, Stihl Timbersports

Każde zawahanie zawodnika podczas tych zadań oznacza utratę przewagi. Przegrywający odpada, zwycięzca przechodzi dalej i ma tylko chwilę, by złapać oddech przed kolejną rundą. W tym maratonie sprintów wygrywają tylko najtwardsi, a format rywalizacji sprawia, że kibicowanie jest bardzo emocjonujące. Nieustająca akcja i szybko zmieniający się faworyci dostarczają mnóstwa wrażeń, a rozgrywka trzyma w napięciu do ostatnich sekund.

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W Budapeszcie odbędzie się pokaz siły polskich zawodników timbersportu w dwóch dziedzinach. Dzień przed głównymi zawodami, 5 czerwca, na scenę wkroczy Mikołaj Groenwald, by powalczyć o medal w Mistrzostwach Świata Rookie. To utalentowany przedstawiciel najmłodszego pokolenia, który udowadnia, że polska kadra jest najsilniejsza od lat. Jego start, w połączeniu z walką doświadczonego Michała Dubickiego w World Trophy, to dla kibiców podwójna dawka sportowych emocji i szansa na trzymanie kciuków za dwóch biało-czerwonych zawodników.

To jednak nie wszystko. Tegoroczne zawody w stolicy Węgier zapiszą się w historii jako wyjątkowe. Po raz pierwszy o tytuł Mistrzyń Świata Stihl Timbersports powalczą kobiety, co oznacza otwarcie zupełnie nowego, ekscytującego rozdziału w historii tej dyscypliny.

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World Trophy Stihl Timbersports: Gdzie oglądać transmisję na żywo?

Oglądaj na żywo i kibicuj Polakom! Rywalizację będzie można śledzić online na ogólnodostępnym kanale YouTube STIHL Polska.

Mistrzostwa Świata Rookie, 5 czerwca, godz. 19, link do transmisji: https://youtube.com/live/CEq2iSQkJAw?feature=share

Mistrzostwa Świata Kobiet, 6 czerwca, godz. 16, link do transmisji: https://youtube.com/live/avX0vrLNszE

World Trophy, 6 czerwca, godz. 19, link do transmisji: https://youtube.com/live/PjtMlBYd7xI?feature=share

Ci, którzy chcą poczuć tempo i energię World Trophy z bliska, mogą śledzić zawody na żywo w Budapeszcie. Bilety na wydarzenie są nadal dostępne w sprzedaży na stronie internetowej https://cooltix.com/de/b/stihltimbersports.