Polska gwiazda sportu jak Hamilton i Leclerc. Roman Biliński modelem wielkich światowych marek [GALERIA]

Roman Biliński to coraz bardziej hot nazwisko w świecie motorsportu. Wiele osób nazywa go "Następcą Kubicy", a on sam udowadnia, że ma wielki talent, determinację godną mistrza i osiąga coraz lepsze rezultaty - dość powiedzieć, że w tym sezonie Formuły 3 zaliczył kilka świetnych startów i dwukrotnie stał na podium. Ale sport nie jest już jedynym zajęciem Polaka, który teraz z przytupem wchodzi do kolejnej branży.