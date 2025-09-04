Polska – Holandia: MEMY. „Gotówka” daje punkty Polsce! Debiut Urbana uratowany [GALERIA]

Holandia – Polska: Najlepsze memy

Internauci nie zawiedli, tak jak piłkarze. Mecz Holandia – Polska to kolejny etap eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Podopieczni Jana Urbana sprawili niespodziankę. W meczu z „Oranje” byli skazywani na porażkę, ale mimo to przywiozą z Rotterdamu punkt i z pewnością do meczu z Finlandią przystąpią w dużo lepszych nastrojach.

Druga połowa rozpoczęła się od nerwowych akcji w polu karnym Polaków. W 58. minucie Nicola Zalewski stracił piłkę, próbując dryblować pod własną bramką, co mogło zakończyć się utratą drugiego gola. Kilka minut później selekcjoner Jan Urban zdecydował się na zmianę w ataku – w 63. minucie boisko opuścił Robert Lewandowski, który nie oddał ani jednego strzału. W jego miejsce pojawił się Karol Świderski. Publiczność zgromadzona na stadionie De Kuip pożegnała kapitana głośnymi oklaskami i skandowaniem jego nazwiska.

Polacy długo mieli problemy z konstruowaniem groźnych akcji, ale w końcówce zdołali doprowadzić do wyrównania. W 80. minucie Kamil Grosicki przepuścił piłkę w polu karnym, co zaskoczyło obronę Holendrów. Futbolówka trafiła do Świderskiego, a ten odegrał do Casha. Wahadłowy Aston Villi uderzył mocno w górny róg bramki, nie dając szans golkiperowi.

Mimo wyniku meczu 1:1 internauci nie zawiedli. Choć wygrali, to i tak publikowali w sieci wiele zabawnych wpisów. Zobacz galerię z meczu Holandia – Polska poniżej.

Holandia - Polska 1:1 (1:0)

Bramki: Dumfries (28') - Cash (80')

Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hecke (87', de Vrij), van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Reijnders (84', Kluviert), de Jong (84', Timber) - Simons (79', Malen), Depay (79', Weghorst), Gakpo

Polska: Skorupski - Cash, Wiśniewski (84', Kędziora), Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz, Zieliński (71', Kapustka), Szymański (71', Grosicki), Zalewski (71', Wszołek) - Lewandowski (63', Świderski)