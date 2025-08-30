Polska – Izrael: Protest przed katowickim Spodkiem. Krwawe transparenty

Polska – Izrael: W sobotę o 20:30 kolejny mecz ekipy Milicia

Reprezentacja Polski koszykarzy w sobotę w katowickim Spodku zmierzy się z Izraelem w drugim meczu grupy D mistrzostw Europy. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20.30. Polacy mają niekorzystny bilans spotkań z tym rywalem – w 14 meczach o punkty zwyciężyli pięciokrotnie. W finałach mistrzostw Europy wygrali cztery z dziesięciu spotkań. Sobotni mecz będzie 11. konfrontacją obu drużyn w Eurobaskecie.

Izrael rozpoczął turniej od zwycięstwa nad Islandią 83:71. Polacy dzień wcześniej pokonali Słowenię 105:95, a do wygranej poprowadzili kapitan Mateusz Ponitka (23 punkty) oraz naturalizowany Amerykanin Jordan Loyd (32).

Polska - Izrael: Obawiają się skandalu na Eurobaskecie. Błyskawiczna reakcja MSWiA

– To inne wyzwanie, zupełnie inny styl gry niż Słowenia. Bardzo trudny mecz z rywalem, z którym mamy doświadczenie z poprzednich turniejów, więc na pewno czeka nas kolejne 40 minut mocnej walki – powiedział Ponitka w piątek, w dniu swoich 32. urodzin.

Protesty przed meczem Polska – Izrael. „Stop ludobójstwu w Gazie”

Przed meczem zapowiedziano dwa protesty przed katowickim Spodkiem. Protestujący przynieśli m.in. transparenty z napisami „Stop ludobójstwu w Gazie”. Na jednym z protestów zebrało się kilkanaście osób, które protestowały przeciwko działaniom izraelskich wojsk w Palestynie.

Zobacz galerię zdjęć z protestu przed meczem Izraela z Polską poniżej.