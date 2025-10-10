Pożar w willi gwiazdora Realu Madryt! Strażacy ruszyli do akcji

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-10 11:44

Piłkarze Realu Madryt w dużej mierze przebywają obecnie na zgrupowaniach reprezentacji, a Vinicius Junior może mówić o dużym szczęściu. Pod jego nieobecność strażacy z Madrytu ugasili nagły pożar w willi Brazylijczyka! O czwartkowej akcji poinformował hiszpański dziennik "Marca".

Vinicius Junior przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, która zagra w piątek (10 października) z Koreą Południową, a cztery dni później z Japonią. Gwiazdor Realu Madryt mógł mieć jednak niemiłą niespodziankę po powrocie do Hiszpanii - w jego rezydencji wybuchł w czwartek pożar! O szczegółach akcji informuje hiszpańska "Marca".

Legendarny gracz FC Barcelona kończy karierę! Leo Messi jest załamany. Koniec epoki!

Pożar w willi Viniciusa Juniora

Madryccy strażacy z dwóch zastępów dotarli na miejsce około godziny 11:00. Okazało się, że pożar wybuchł na suficie sauny w piwnicy domu Viniciusa. Gęsty dym objął dwie kondygnacje budynku, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Po ugaszeniu przeprowadzono intensywną wentylację. Najważniejsza informacja - nie odnotowano osób zatrutych dymem, nikt nie ucierpiał.

Cała akcja trwała ok. godzinę, a "Marca" informuje, że pożar powstał najprawdopodobniej w wyniku awarii elektrycznej. Na szczęście szybka reakcja pozwoliła uniknąć ofiar i większych strat.

Robert Lewandowski naprawdę zrobił to po meczu z Nową Zelandią! Zaskoczył wszystkich

Pożar w willi Viniciusa
17 zdjęć

Przed Realem ważne mecze

Vinicius może więc w pełni skupić się na najbliższych meczach reprezentacji Brazylii. Po powrocie rozegra z Realem ważne spotkania - z El Clasico na czele. Już 26 października dojdzie do pierwszej konfrontacji Real Madryt - FC Barcelona w La Liga. Cztery dni wcześniej "Królewscy" zagrają w Lidze Mistrzów UEFA z Juventusem. Na początku listopada czeka ich z kolei hitowe starcie w LM z Liverpoolem. Kibice Realu z pewnością liczą na dobrą formę Viniciusa, który był przecież o włos od Złotej Piłki 2024, przegrywając ostatecznie w prestiżowym plebiscycie "France Football" z Rodrim.

Super Sport SE Google News
QUIZ. Złota Piłka. Co wiesz o tej prestiżowej nagrodzie? Ograbiono z niej Lewandowskiego!
Pytanie 1 z 12
Na rozgrzewkę bez szaleństw, żebyście kontuzji od razu nie złapali! Kto wygrał ostatnią edycję tego plebiscytu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REAL MADRYT
POŻAR
vinicius junior
LA LIGA