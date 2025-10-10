Pożar w willi gwiazdora Realu Madryt! Strażacy ruszyli do akcji

Vinicius Junior przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, która zagra w piątek (10 października) z Koreą Południową, a cztery dni później z Japonią. Gwiazdor Realu Madryt mógł mieć jednak niemiłą niespodziankę po powrocie do Hiszpanii - w jego rezydencji wybuchł w czwartek pożar! O szczegółach akcji informuje hiszpańska "Marca".

Pożar w willi Viniciusa Juniora

Madryccy strażacy z dwóch zastępów dotarli na miejsce około godziny 11:00. Okazało się, że pożar wybuchł na suficie sauny w piwnicy domu Viniciusa. Gęsty dym objął dwie kondygnacje budynku, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Po ugaszeniu przeprowadzono intensywną wentylację. Najważniejsza informacja - nie odnotowano osób zatrutych dymem, nikt nie ucierpiał.

Cała akcja trwała ok. godzinę, a "Marca" informuje, że pożar powstał najprawdopodobniej w wyniku awarii elektrycznej. Na szczęście szybka reakcja pozwoliła uniknąć ofiar i większych strat.

Przed Realem ważne mecze

Vinicius może więc w pełni skupić się na najbliższych meczach reprezentacji Brazylii. Po powrocie rozegra z Realem ważne spotkania - z El Clasico na czele. Już 26 października dojdzie do pierwszej konfrontacji Real Madryt - FC Barcelona w La Liga. Cztery dni wcześniej "Królewscy" zagrają w Lidze Mistrzów UEFA z Juventusem. Na początku listopada czeka ich z kolei hitowe starcie w LM z Liverpoolem. Kibice Realu z pewnością liczą na dobrą formę Viniciusa, który był przecież o włos od Złotej Piłki 2024, przegrywając ostatecznie w prestiżowym plebiscycie "France Football" z Rodrim.

El fuego se ha iniciado en la sauna del sótano de la vivienda, que ha quedado completamente calcinada. Vinicius, convocado con Brasil, no estaba en el domicilio. El humo ha llegado a llenar dos plantas de la casa, aunque no se han registrado heridos ni intoxicados. pic.twitter.com/aZXkgMqFfp— MARCA (@marca) October 9, 2025