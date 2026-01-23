Prezes słynnego klubu obok Donalda Trumpa w Davos. Uczestniczył w podpisaniu statutu Rady Pokoju

Prezes kilku klubów

49-letni Khalid Al Mubarak jest założycielem i przewodniczącym Urzędu ds. Wykonawczych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także pełni wiele innych kluczowych funkcji w strukturach państwowych ZEA. Równocześnie sprawuje funkcję prezesa kilku klubów piłkarskich: Manchesteru City, Melbourne City oraz Mumbai City.

Al Mubarak kieruje Manchesterem City od 2008 roku, kiedy emiracki polityk i członek rodziny królewskiej, szejk Mansour, doprowadził do przejęcia angielskiego klubu. Ostatnio był widziany na trybunach podczas meczu Manchesteru City z Realem Madryt w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Obecnie do Rady Pokoju – poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi – należą m.in. Stany Zjednoczone, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bułgaria, Węgry, Jordania, Kazachstan, Katar, Kosowo, Indonezja, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paragwaj, Arabia Saudyjska, Turcja oraz Uzbekistan. Zaproszenie do przystąpienia do organizacji otrzymała również Polska.

Rada Pokoju jest organizacją międzyrządową powołaną w styczniu 2026 roku z inicjatywy 47. prezydenta USA Donalda Trumpa. Początkowo jej zadaniem było zarządzanie Strefą Gazy, jednak – jak poinformował specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff – zakres działalności Rady ma zostać rozszerzony na inne regiony dotknięte konfliktami zbrojnymi.

