PRIME MMA 16 RELACJA NA ŻYWO: Muran - Popek, Czarnecki - Korczarowski

PRIME MMA 16
Koniec walki! Czekamy na decyzję sędziów. Naprawdę ciężko powiedzieć, kto to wygrał
Czarnecki zmienił taktykę i stara się obijać tułów wyższego rywala, żeby go zmęczyć i osłabić
Czarnecki pod koniec drugiej rundy mocno trafił rywala!
Korczarowski ma dużo większy zasięg ramion i stara się to wykorzystywać
Koniec pierwszej rundy. Działo się!
Wymiana ciosów, ale dość nieporadna i to z obu stron
Czarnecki próbuje prowokować rywala. Widać, że jest tu duży ładunek emocjonalny
Zaczęli i jest ostro! Szamotanina
Przed nami starcie polityków-błaznów - Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski
Koniec walki! Sędzia przerwał pojedynek. Zobaczył, że Paulina Porzucek jest zamroczona i nie jest w stanie kontynuować walki. Marianna Schreiber triumfuje!
Porzucek liczona po serii mocnych ciosów Marianny!
Schreiber mocno zaczęła, ale potem została skontrowana i ratowała się klinczem
Przed nami starcie kobiet. Marianna Schreiber zmierzy się z Pauliną Porzucek
Zaskakujący werdykt. Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma jednogłośną decyzją sędziów pokonuje Damiana "Waszkę G" Kubiszewskiego
Koniec walki. Czekamy na decyzję sędziów, a ta może być jedna
Waszka G stara się skończyć walkę, ale zdominowany rywal dzielnie się trzyma mimo mocnych ciosów, które przyjmuje
Waszka G w trzecim starciu bardzo mocno trafił rywala
Waszka G w drugiej rundzie wciąż dominuje
W pierwszej rundzie przewaga Waszki G, który był aktywny i zadawał ciosy. Rywal w defensywie
Wcześniej jeszcze walka Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma vs Damian "Waszka G" Kubiszewski. Mieliśmy zmianę kolejności walk w głównej karcie
Czas na walkę Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek
Koniec! Po trzecim liczeniu Papjeż Polaka nie był w stanie już wstać i kontynuować walki. Mariusz „Dżaga” Ząbkowski świętuje zwycięstwo
Papjeż Polak wyraźnie opadł z sił. Dobrze zaczął walkę, ale na dystansie zabrakło paliwa w baku
Papjeż Polak liczony! Nagły zwrot akcji
Dominuje Papjeż Polak, który zadaje mocne i celne ciosy i rozbija gardę rywala
Trwa już walka Mariusz „Dżaga” Ząbkowski vs Mikołaj „Papjeż Polak” Spólny
Witamy w relacji na żywo z gali PRIME MMA 16. Przed nami już karta główna i walka wieczoru - Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw
Trwa już gala PRIME 16. Napięcie budowane od miesięcy wreszcie eksploduje! Walka wieczoru to satrcie Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek Monster” Mikołajuw. W co-main evencie debiutuje Przemysław Czarnecki, który zmierzy się z Piotrem Korczarowskim. Nie zabraknie też kobiecego starcia Marianna Schreiber vs Paulina „Paulinka” Porzucek, a do tego Mariusz „Dżaga” Ząbkowski, Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma i masa innych kozaków.
PRIME MMA 16 KARTA WALK
Walka wieczoru
- [Dirty Boxing]: Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw
Karta główna
- [Boks, małe rękawice]: Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski
- [Boks, małe rękawice]: Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek
- [Boks, małe rękawice]: Mariusz „Dżaga” Ząbkowski vs Mikołaj „Papjeż Polak” Spólny
- [Boks, małe rękawice]: Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma vs Damian „Waszka G” Kubiszewski
Finał Turnieju „Freak Kombat”
- Jakub "Abi" Wikiel - Krystian "Krizzly" Targosz
- [MMA]: Dawid „Skawian” Skawiańczyk vs Krzysztof Ryta
- [Boks, małe rękawice]: Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk vs Marek „Bad Boy jr” Franek
- [K-1]: Mariusz Wach vs Damian Tańcula & Olaf „Farlay” Kasprzyk & Bartosz „Noras” Iwanowski
- [MMA]: Mateusz „Matthew Bolciarz” Rojek vs Daniel „Dags” Szwaba
Karta wstępna
- [K-1, małe rękawice]: Tomasz „Zadyma” Gromadzki vs Arkadiusz „Freakboy” Kaźmierczak
- [Boks, małe rękawice]: Pavel Obozny vs Gracjan Miś
Freak Kombat – półfinały turnieju K-1
- [K-1]: Krystian „Krizzly” Targosz vs Łukasz „Garim” Michalak
- [K-1]: Tomasz „Szalony Handlarz” Magulski vs Jakub „Abi” Wilkiel