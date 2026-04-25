PRIME MMA 16 RELACJA NA ŻYWO: Muran - Popek, Czarnecki - Korczarowski

Michał Chojecki
2026-04-25 23:52

Trwa gala PRIME SHOW MMA 16: KON-SE-KWEN-CJE! PRIME 16 to gala pełna konsekwencji – zero litości, same emocje i freak fighty na najwyższym poziomie. Walka wieczoru to prawdziwy ogień: Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek Monster” Mikołajuw w specjalnych zasadach dirty boxing (małe rękawice MMA, dozwolone łokcie, główki i klincz). Poniżej relacja na żywo z PRIME MMA 16.

i

Autor: PRIDE MMA/ Materiały prasowe
Na żywo

PRIME MMA 16

Koniec walki! Czekamy na decyzję sędziów. Naprawdę ciężko powiedzieć, kto to wygrał

Czarnecki zmienił taktykę i stara się obijać tułów wyższego rywala, żeby go zmęczyć i osłabić

Czarnecki pod koniec drugiej rundy mocno trafił rywala!

Korczarowski ma dużo większy zasięg ramion i stara się to wykorzystywać 

Koniec pierwszej rundy. Działo się!

Wymiana ciosów, ale dość nieporadna i to z obu stron

Czarnecki próbuje prowokować rywala. Widać, że jest tu duży ładunek emocjonalny

Zaczęli i jest ostro! Szamotanina

Przed nami starcie polityków-błaznów - Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski

Koniec walki! Sędzia przerwał pojedynek. Zobaczył, że Paulina Porzucek jest zamroczona i nie jest w stanie kontynuować walki. Marianna Schreiber triumfuje!

Porzucek liczona po serii mocnych ciosów Marianny!

Schreiber mocno zaczęła, ale potem została skontrowana i ratowała się klinczem

Przed nami starcie kobiet. Marianna Schreiber zmierzy się z Pauliną Porzucek

Zaskakujący werdykt. Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma jednogłośną decyzją sędziów pokonuje Damiana "Waszkę G" Kubiszewskiego

Koniec walki. Czekamy na decyzję sędziów, a ta może być jedna

Waszka G stara się skończyć walkę, ale zdominowany rywal dzielnie się trzyma mimo mocnych ciosów, które przyjmuje

Waszka G w trzecim starciu bardzo mocno trafił rywala

Waszka G w drugiej rundzie wciąż dominuje

W pierwszej rundzie przewaga Waszki G, który był aktywny i zadawał ciosy. Rywal w defensywie

Wcześniej jeszcze walka Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma vs Damian "Waszka G" Kubiszewski. Mieliśmy zmianę kolejności walk w głównej karcie

Czas na walkę Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek

Koniec! Po trzecim liczeniu Papjeż Polaka nie był w stanie już wstać i kontynuować walki. Mariusz „Dżaga” Ząbkowski świętuje zwycięstwo

Papjeż Polak wyraźnie opadł z sił. Dobrze zaczął walkę, ale na dystansie zabrakło paliwa w baku

Papjeż Polak liczony! Nagły zwrot akcji

Dominuje Papjeż Polak, który zadaje mocne i celne ciosy i rozbija gardę rywala

Trwa już walka Mariusz „Dżaga” Ząbkowski vs Mikołaj „Papjeż Polak” Spólny

Witamy w relacji na żywo z gali PRIME MMA 16. Przed nami już karta główna i walka wieczoru - Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw

Trwa już gala PRIME 16. Napięcie budowane od miesięcy wreszcie eksploduje! Walka wieczoru to satrcie Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek Monster” Mikołajuw. W co-main evencie debiutuje Przemysław Czarnecki, który zmierzy się z Piotrem Korczarowskim. Nie zabraknie też kobiecego starcia Marianna Schreiber vs Paulina „Paulinka” Porzucek, a do tego Mariusz „Dżaga” Ząbkowski, Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma i masa innych kozaków. 

PRIME MMA 16 KARTA WALK

Walka wieczoru

  • [Dirty Boxing]: Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw

Karta główna

  • [Boks, małe rękawice]: Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski
  • [Boks, małe rękawice]: Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek
  • [Boks, małe rękawice]: Mariusz „Dżaga” Ząbkowski vs Mikołaj „Papjeż Polak” Spólny
  • [Boks, małe rękawice]: Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma vs Damian „Waszka G” Kubiszewski

Finał Turnieju „Freak Kombat”

  • Jakub "Abi" Wikiel - Krystian "Krizzly" Targosz
  • [MMA]: Dawid „Skawian” Skawiańczyk vs Krzysztof Ryta
  • [Boks, małe rękawice]: Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk vs Marek „Bad Boy jr” Franek
  • [K-1]: Mariusz Wach vs Damian Tańcula & Olaf „Farlay” Kasprzyk & Bartosz „Noras” Iwanowski
  • [MMA]: Mateusz „Matthew Bolciarz” Rojek vs Daniel „Dags” Szwaba

Karta wstępna

  • [K-1, małe rękawice]: Tomasz „Zadyma” Gromadzki vs Arkadiusz „Freakboy” Kaźmierczak
  • [Boks, małe rękawice]: Pavel Obozny vs Gracjan Miś

Freak Kombat – półfinały turnieju K-1

  • [K-1]: Krystian „Krizzly” Targosz vs Łukasz „Garim” Michalak
  • [K-1]: Tomasz „Szalony Handlarz” Magulski vs Jakub „Abi” Wilkiel
