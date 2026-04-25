PRIME MMA 16 KARTA WALK: Sprawdź kolejność walk i kto walczy!

Gala PRIME MMA 16 "KON-SE-KWEN-CJE" trwa, oferując emocje i freak fighty na najwyższym poziomie.

Walką wieczoru jest starcie Jacka „Murana” Murańskiego z Pawłem „Popkiem Monsterem” Mikołajuwem w formule dirty boxing.

Karta walk zawiera debiuty, kobiece pojedynki, finał turnieju Freak Kombat i wiele innych atrakcji.

Chcesz poznać pełną listę walk i dowiedzieć się, kto wygrał? Sprawdź szczegóły!

Trwa już gala PRIME 16. Napięcie budowane od miesięcy wreszcie eksploduje! Walka wieczoru to satrcie Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek Monster” Mikołajuw. W co-main evencie debiutuje Przemysław Czarnecki, który zmierzy się z Piotrem Korczarowskim. Nie zabraknie też kobiecego starcia Marianna Schreiber vs Paulina „Paulinka” Porzucek, a do tego Mariusz „Dżaga” Ząbkowski, Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma i masa innych kozaków. Finał turnieju FREAK KOMBAT o 50 000 zł + półfinały Młócki i masa zadymy w K-1 oraz MMA. To będzie noc, o której będzie się mówić tygodniami!

Transmisja z gali PRMIE 16 wyłącznie w Canal+ i na primemma.tv.

PRIME MMA 16 KARTA WALK

Walka wieczoru

[Dirty Boxing]: Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw

Karta główna

[Boks, małe rękawice]: Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski

[Boks, małe rękawice]: Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek

[Boks, małe rękawice]: Mariusz „Dżaga” Ząbkowski vs Mikołaj „Papjeż Polak” Spólny

[Boks, małe rękawice]: Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma vs Damian „Waszka G” Kubiszewski

Finał Turnieju „Freak Kombat”

[MMA]: Dawid „Skawian” Skawiańczyk vs Krzysztof Ryta

[Boks, małe rękawice]: Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk vs Marek „Bad Boy jr” Franek

[K-1]: Mariusz Wach vs Damian Tańcula & Olaf „Farlay” Kasprzyk & Bartosz „Noras” Iwanowski

[MMA]: Mateusz „Matthew Bolciarz” Rojek vs Daniel „Dags” Szwaba

Karta wstępna

[K-1, małe rękawice]: Tomasz „Zadyma” Gromadzki vs Arkadiusz „Freakboy” Kaźmierczak

[Boks, małe rękawice]: Pavel Obozny vs Gracjan Miś

Freak Kombat – półfinały turnieju K-1