PRIME MMA 16 RELACJA NA ŻYWO: Muran - Popek, Czarnecki - Korczarowski. Kto wygrał? WYNIKI i WIDEO

PRIME MMA 16
SKRÓT WALKI:
Wyświetl ten post na Instagramie
Wyświetl ten post na Instagramie
KONIEC! Popek kolejny raz mocno trafił Murana, a sędzia stwierdził, że może już starczy, bo ile można. Przerwał pojedynek. Popek triumfuje!
Coraz bardziej wyraźna dominacja Popka
Muran znów liczony po potężnym ciosie Popka!
Muran znów liczony mimo, że na początku drugiej rundy to on miał wyraźną inicjatywę
Koniec pierwszej rundy, w której działo się dużo!
A teraz to Muran jest liczony po kontrze Popka! Co tu się dzieje?!
Popek liczony!
Popek ostro skontrował Murana!
Zaczęli! Muran ruszył ostro, ale ta szarża chaotyczna!
Przed nami już walka wieczoru! Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw
Przemysław Czarnecki pokonał Piotra Korczarowskiego! Jednogłośna decyzja sędziów
Koniec walki! Czekamy na decyzję sędziów. Naprawdę ciężko powiedzieć, kto to wygrał
Czarnecki zmienił taktykę i stara się obijać tułów wyższego rywala, żeby go zmęczyć i osłabić
Czarnecki pod koniec drugiej rundy mocno trafił rywala!
Korczarowski ma dużo większy zasięg ramion i stara się to wykorzystywać
Koniec pierwszej rundy. Działo się!
Wymiana ciosów, ale dość nieporadna i to z obu stron
Czarnecki próbuje prowokować rywala. Widać, że jest tu duży ładunek emocjonalny
Zaczęli i jest ostro! Szamotanina
Przed nami starcie polityków-błaznów - Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski
Koniec walki! Sędzia przerwał pojedynek. Zobaczył, że Paulina Porzucek jest zamroczona i nie jest w stanie kontynuować walki. Marianna Schreiber triumfuje!
Porzucek liczona po serii mocnych ciosów Marianny!
Schreiber mocno zaczęła, ale potem została skontrowana i ratowała się klinczem
Przed nami starcie kobiet. Marianna Schreiber zmierzy się z Pauliną Porzucek
Zaskakujący werdykt. Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma jednogłośną decyzją sędziów pokonuje Damiana "Waszkę G" Kubiszewskiego
Koniec walki. Czekamy na decyzję sędziów, a ta może być jedna
Waszka G stara się skończyć walkę, ale zdominowany rywal dzielnie się trzyma mimo mocnych ciosów, które przyjmuje
Waszka G w trzecim starciu bardzo mocno trafił rywala
Waszka G w drugiej rundzie wciąż dominuje
W pierwszej rundzie przewaga Waszki G, który był aktywny i zadawał ciosy. Rywal w defensywie
Wcześniej jeszcze walka Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma vs Damian "Waszka G" Kubiszewski. Mieliśmy zmianę kolejności walk w głównej karcie
Czas na walkę Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek
Koniec! Po trzecim liczeniu Papjeż Polaka nie był w stanie już wstać i kontynuować walki. Mariusz „Dżaga” Ząbkowski świętuje zwycięstwo
Papjeż Polak wyraźnie opadł z sił. Dobrze zaczął walkę, ale na dystansie zabrakło paliwa w baku
Papjeż Polak liczony! Nagły zwrot akcji
Dominuje Papjeż Polak, który zadaje mocne i celne ciosy i rozbija gardę rywala
Trwa już walka Mariusz „Dżaga” Ząbkowski vs Mikołaj „Papjeż Polak” Spólny
Witamy w relacji na żywo z gali PRIME MMA 16. Przed nami już karta główna i walka wieczoru - Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw
Trwa już gala PRIME 16. Napięcie budowane od miesięcy wreszcie eksploduje! Walka wieczoru to satrcie Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek Monster” Mikołajuw. W co-main evencie debiutuje Przemysław Czarnecki, który zmierzy się z Piotrem Korczarowskim. Nie zabraknie też kobiecego starcia Marianna Schreiber vs Paulina „Paulinka” Porzucek, a do tego Mariusz „Dżaga” Ząbkowski, Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma i masa innych kozaków.
PRIME MMA 16 KARTA WALK
Walka wieczoru
- [Dirty Boxing]: Jacek „Muran” Murański vs Paweł „Popek” Mikołajuw
Karta główna
- [Boks, małe rękawice]: Przemysław Czarnecki vs Piotr Korczarowski
- [Boks, małe rękawice]: Marianna Schreiber vs Paulina Porzucek
- [Boks, małe rękawice]: Mariusz „Dżaga” Ząbkowski vs Mikołaj „Papjeż Polak” Spólny
- [Boks, małe rękawice]: Dorian „ALI5cali” Jach-Bluma vs Damian „Waszka G” Kubiszewski
Finał Turnieju „Freak Kombat”
- Jakub "Abi" Wikiel - Krystian "Krizzly" Targosz
- [MMA]: Dawid „Skawian” Skawiańczyk vs Krzysztof Ryta
- [Boks, małe rękawice]: Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk vs Marek „Bad Boy jr” Franek
- [K-1]: Mariusz Wach vs Damian Tańcula & Olaf „Farlay” Kasprzyk & Bartosz „Noras” Iwanowski
- [MMA]: Mateusz „Matthew Bolciarz” Rojek vs Daniel „Dags” Szwaba
Karta wstępna
- [K-1, małe rękawice]: Tomasz „Zadyma” Gromadzki vs Arkadiusz „Freakboy” Kaźmierczak
- [Boks, małe rękawice]: Pavel Obozny vs Gracjan Miś
Freak Kombat – półfinały turnieju K-1
- [K-1]: Krystian „Krizzly” Targosz vs Łukasz „Garim” Michalak
- [K-1]: Tomasz „Szalony Handlarz” Magulski vs Jakub „Abi” Wilkiel