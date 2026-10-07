Przed wielką galą rozbierane zdjęcie słynnej mistrzyni trafiło do sieci! Fani aż zaniemówili

Bartosz Olszewski
2026-10-07 12:45

Fani na całym świecie wstrzymali oddech po tym, jak znana z gal na Netflixie panująca mistrzyni świata kobiet WWE - Stephanie Vaquer - opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, które natychmiast rozpaliło internet. Chilijska gwiazda zapozowała odważnie, a jej ciało zasłaniał jedynie pas mistrzowski! Tylko spójrz:

Stephanie Vaquer, nosząca przydomki "La Primera" i "The Dark Angel", to 33-letnia zawodniczka pochodząca z Chile, która od lat buduje swoją legendę na międzynarodowej scenie. Zanim dołączyła do WWE, zdobyła uznanie w Meksyku w prestiżowej federacji CMLL, gdzie była pierwszą południowoamerykańską zawodniczką z pasami mistrzowskimi, a także w Japonii. Jej kariera w WWE również jest pasmem historycznych sukcesów – była pierwszą w historii mistrzynią z Ameryki Południowej w tej federacji oraz pierwszą kobietą, która jednocześnie posiadała dwa tytuły w NXT. Teraz jej najnowsze zdjęcie wywołało lawinę komentarzy i spekulacji!

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Mistrzyni WWE Stephanie Vaquer rozebrała się do rosołu. Ale zdjęcie!

Zdjęcie, o którym mowa, to czarno-białe selfie w lustrze, które zawodniczka zamieściła w swojej relacji na Instagramie. Pojawiło się ono tuż po ostatnim odcinku cotygodniowego programu Monday Night RAW (dostępnego w Polsce na platformie Netlix), gdzie atmosfera wokół mistrzyni znacznie się zagęściła. Vaquer skonfrontowała się ze swoimi dwiema głównymi rywalkami, Becky Lynch i Liv Morgan, co doprowadziło do ogłoszenia walki wieczoru na nadchodzącej gali premium Money in the Bank (10 października). Chilijka będzie tam bronić swojego tytułu w starciu Triple Threat przeciwko obu przeciwniczkom.

Fani błyskawicznie podchwycili kontekst tej publikacji. Wielu z nich uznało zdjęcie za celową prowokację i element gry psychologicznej, skierowany zwłaszcza w stronę Becky Lynch. Irlandzka gwiazda zasłynęła w przeszłości z podobnej fotografii, kiedy po historycznym zwycięstwie na WrestleManii pozowała z dwoma pasami mistrzowskimi. Komentatorzy i fani są zgodni, że odważny ruch Vaquer to nie tylko pokaz pewności siebie, ale także świadome budowanie napięcia przed jednym z najważniejszych pojedynków w jej karierze. Publikacja dosłownie "zepsuła internet", generując tysiące reakcji na całym świecie!

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Więcej efektownych zdjęć Stephanie Vaquer (w tym to wspomniane) znajdziesz w naszej galerii.

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