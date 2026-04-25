QUIZ. Reprezentacja Polski Jerzego Engela. Pamiętasz tych zawodników? Olisadebe, Wałdoch, Dudek i inni

Piotr Lekszycki
2026-04-25 5:18

W XXI wieku polska reprezentacja wróciła na wielkie turnieje piłkarskie. Pod wodzą selekcjonera Jerzego Engela awansowaliśmy do mundial 2002. Pamiętasz piłkarzy, którzy wówczas grali w kadrze? Sprawdź się i rozwiąż QUIZ. Reprezentacja Polski Jerzego Engela i Pawła Janasa. Pamiętasz tych zawodników? Olisadebe, Wałdoch, Dudek i inni.

Jerzy Engel i jego kadra

Autor: SE
Pytanie 1 z 20
Kto to jest?
Emmanuel Olisadebe

Wspaniałe eliminacje drużyny Jerzego Engela

Po 16 latach przerwy piłkarska reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata. Na mundial 2002 do Korei Południowej i Japonii jechaliśmy z wielkimi nadziejami po tym, jak w grupie eliminacyjnej zajęliśmy pierwsze miejsce, wyprzedzając Ukrainę, Białoruś, Walię i Norwegię. Największą gwiazdą drużyny, którą prowadził Jerzy Engel, był Emmanuel Olisadebe, któremu przed startem kwalifikacji ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznał polskie obywatelstwo. Pochodzący z Nigerii "Emsi" w eliminacjach do mundialu strzelił aż 8 goli. Jedną z gwiazd drużyny był także Tomasz Iwan, który jednak - ku zaskoczeniu kibiców i ekspertów - nie znalazł się w 23-osobowej kadrze na mistrzostwa świata.  Powołany na mundial został za to mało znany Paweł Sibik z Odry Wodzisław. 

Jerzy Engel o zagranicznym selekcjonerze kadry. "Obcokrajowiec nie potrafi się..."

Kadra Polski na mundial 2002 w Korei Południowej i Japonii

  • Jerzy Dudek (Liverpool F.C.)
  • Tomasz Kłos (1. FC Kaiserslautern)
  • Jacek Zieliński (Legia Warszawa)
  • Michał Żewłakow (Excelsior Mouscron)
  • Tomasz Rząsa (Feyenoord Rotterdam)
  • Tomasz Hajto (Schalke 04 Gelsenkirchen)
  • Piotr Świerczewski (Olympique Marsylia)
  • Cezary Kucharski (Legia Warszawa)
  • Paweł Kryszałowicz (Eintracht Frankfurt)
  • Radosław Kałużny (Energie Cottbus)
  • Emmanuel Olisadebe (Panathinaikos)
  • Radosław Majdan (Göztepe A.Ş)
  • Arkadiusz Głowacki (Wisła Kraków)
  • Marcin Żewłakow (Excelsior Mouscron)
  • Tomasz Wałdoch (Schalke 04 Gelsenkirchen)
  • Maciej Murawski (Legia Warszawa)
  • Arkadiusz Bąk (Widzew Łódź)
  • Jacek Krzynówek (1. FC Nürnberg)
  • Maciej Żurawski (Wisła Kraków)
  • Jacek Bąk (RC Lens)
  • Marek Koźmiński (Ancona Calcio)
  • Adam Matysek (RKS Radomsko Polska)
  • Paweł Sibik (Odra Wodzisław Śląski)

Polska na mundialu 2002. Z dużej chmury mały deszcz

Sam mundial jednak "Biało-czerwonym" poszedł - delikatnie mówiąc - słabo. Z dużej chmury spadł bardzo mały deszcz. W pierwszym spotkaniu przegraliśmy z gospodarzami - Koreą Południową - 0:2 i już na wstępie mieliśmy bardzo skomplikowaną sytuację w grupie. Drugie spotkanie zakończyło się prawdziwą piłkarską katastrofą. Podopieczni Jerzego Engela zostali rozgromieni przez Portugalię 4:0. Ten mecz szczególnie zapamiętał Tomasz Hajto, który był niemiłosiernie ogrywany przez strzelca trzech goli - Pedra Pauletę. W ostatnim meczu uratowaliśmy honor, zwyciężając z USA 3:1. Gole dla naszej reprezentacji strzelili: Emmanuel Olisadebe, Paweł Kryszałowicz i Marcin Żewłakow. Do awansu do fazu pucharowej mundialu to jednak nie wystarczyło. 

Wywiad z Jerzym Engelem, byłym selekcjonerem reprezentacji Polski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMMANUEL OLISADEBE
QUIZ
JERZY ENGEL