QUIZ. Reprezentacja Polski Jerzego Engela. Pamiętasz tych zawodników? Olisadebe, Wałdoch, Dudek i inni

Wspaniałe eliminacje drużyny Jerzego Engela

Po 16 latach przerwy piłkarska reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata. Na mundial 2002 do Korei Południowej i Japonii jechaliśmy z wielkimi nadziejami po tym, jak w grupie eliminacyjnej zajęliśmy pierwsze miejsce, wyprzedzając Ukrainę, Białoruś, Walię i Norwegię. Największą gwiazdą drużyny, którą prowadził Jerzy Engel, był Emmanuel Olisadebe, któremu przed startem kwalifikacji ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznał polskie obywatelstwo. Pochodzący z Nigerii "Emsi" w eliminacjach do mundialu strzelił aż 8 goli. Jedną z gwiazd drużyny był także Tomasz Iwan, który jednak - ku zaskoczeniu kibiców i ekspertów - nie znalazł się w 23-osobowej kadrze na mistrzostwa świata. Powołany na mundial został za to mało znany Paweł Sibik z Odry Wodzisław.

Kadra Polski na mundial 2002 w Korei Południowej i Japonii

Jerzy Dudek (Liverpool F.C.)

Tomasz Kłos (1. FC Kaiserslautern)

Jacek Zieliński (Legia Warszawa)

Michał Żewłakow (Excelsior Mouscron)

Tomasz Rząsa (Feyenoord Rotterdam)

Tomasz Hajto (Schalke 04 Gelsenkirchen)

Piotr Świerczewski (Olympique Marsylia)

Cezary Kucharski (Legia Warszawa)

Paweł Kryszałowicz (Eintracht Frankfurt)

Radosław Kałużny (Energie Cottbus)

Emmanuel Olisadebe (Panathinaikos)

Radosław Majdan (Göztepe A.Ş)

Arkadiusz Głowacki (Wisła Kraków)

Marcin Żewłakow (Excelsior Mouscron)

Tomasz Wałdoch (Schalke 04 Gelsenkirchen)

Maciej Murawski (Legia Warszawa)

Arkadiusz Bąk (Widzew Łódź)

Jacek Krzynówek (1. FC Nürnberg)

Maciej Żurawski (Wisła Kraków)

Jacek Bąk (RC Lens)

Marek Koźmiński (Ancona Calcio)

Adam Matysek (RKS Radomsko Polska)

Paweł Sibik (Odra Wodzisław Śląski)

Polska na mundialu 2002. Z dużej chmury mały deszcz

Sam mundial jednak "Biało-czerwonym" poszedł - delikatnie mówiąc - słabo. Z dużej chmury spadł bardzo mały deszcz. W pierwszym spotkaniu przegraliśmy z gospodarzami - Koreą Południową - 0:2 i już na wstępie mieliśmy bardzo skomplikowaną sytuację w grupie. Drugie spotkanie zakończyło się prawdziwą piłkarską katastrofą. Podopieczni Jerzego Engela zostali rozgromieni przez Portugalię 4:0. Ten mecz szczególnie zapamiętał Tomasz Hajto, który był niemiłosiernie ogrywany przez strzelca trzech goli - Pedra Pauletę. W ostatnim meczu uratowaliśmy honor, zwyciężając z USA 3:1. Gole dla naszej reprezentacji strzelili: Emmanuel Olisadebe, Paweł Kryszałowicz i Marcin Żewłakow. Do awansu do fazu pucharowej mundialu to jednak nie wystarczyło.