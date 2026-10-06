QUIZ. Selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Engel, Janas, Boniek, Beenhakker, Nawałka, Urban

Po porażce z Bośnią i Hercegowiną wraca temat zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. W XXI wieku łącznie było ich trzynastu. Pamiętasz, kto piastował to stanowisko przed kim i po kim? Najpierw był Jerzy Engel czy Zbigniew Boniek? Michał Probierz czy Paulo Sousa? Rozwiąż QUIZ. Selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Engel, Janas, Boniek, Beenhakker, Nawałka, Urban.

Autor: Artur Hojny/Super Express Tak się zmieniał Adam Nawałka