QUIZ. Selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Engel, Janas, Boniek, Beenhakker, Nawałka, Urban

likp
2026-10-06 14:56

Po porażce z Bośnią i Hercegowiną wraca temat zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. W XXI wieku łącznie było ich trzynastu. Pamiętasz, kto piastował to stanowisko przed kim i po kim? Najpierw był Jerzy Engel czy Zbigniew Boniek? Michał Probierz czy Paulo Sousa? Rozwiąż QUIZ. Selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Engel, Janas, Boniek, Beenhakker, Nawałka, Urban.

Tak się zmieniał Adam Nawałka
Autor: Artur Hojny/Super Express Tak się zmieniał Adam Nawałka
QUIZ. Selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Engel, Janas, Boniek, Beenhakker, Nawałka, Urban
Pytanie 1 z 15
Kto wcześniej był selekcjonerem reprezentacji Polski?
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