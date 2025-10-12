Reprezentacja Polski zamieszkała w niezwykłym hotelu Victoria w Kownie, przygotowując się do meczu z Litwą.

Zabytkowy budynek, dawna drukarnia, zachwyca stylem Bauhaus, inspirowanym dziełami modernistów takich jak Mondrian.

Odkryj, jak design łączy się z funkcjonalnością i dlaczego ten luksusowy hotel jest zaskakująco przystępny cenowo!

Piłkarze reprezentacji Polski zamieszkali w odrestaurowanym, zabytkowym budynku dawnej drukarni, który wpisuje się w modę na adaptację industrialnych przestrzeni. Hotel Victoria, bo o nim mowa, to prawdziwa perełka dla koneserów designu. Jego wnętrza zdobią reprodukcje motywów i obrazów Pieta Mondriana oraz Tamary de Lempickiej, czyli ikon modernizmu ubiegłego wieku. Co więcej, charakterystyczne dla Mondriana kolory – czerwony, niebieski i żółty – stały się wizualnymi kodami dla poszczególnych pięter hotelu.

Czym charakteryzuje się styl Bauhaus?

Bauhaus to nurt, który zrewolucjonizował myślenie o architekturze i wzornictwie na początku XX wieku. Jego główną zasadą jest "forma podąża za funkcją", co oznacza, że wygląd każdego przedmiotu powinien wynikać bezpośrednio z jego przeznaczenia, bez zbędnych ozdób. Styl ten stawia na minimalizm, prostotę i czyste, geometryczne kształty, takie jak kwadraty, koła i trójkąty.

Przeczytaj także: Sensacyjny pomysł Jana Tomaszewskiego! Chce posadzić Lewandowskiego na ławie: „skasują go”

Wnętrza w stylu Bauhaus cechuje wykorzystanie nowoczesnych, surowych materiałów – stali, szkła i betonu. Paleta barw jest zazwyczaj stonowana i opiera się na bieli, czerni oraz szarościach, które często przełamywane są mocnymi akcentami w podstawowych kolorach. Ideą twórców Bauhausu było połączenie rzemiosła z produkcją przemysłową, aby estetyczne i funkcjonalne produkty stały się dostępne dla każdego.

Strategiczna lokalizacja i zaskakująco niska cena

Położenie hotelu, w którym zatrzymała się kadra, jest niezwykle strategiczne. Tuż obok znajduje się centrum handlowe Akropolis, słynny browar Volfas Egelman oraz Žalgiris Arena. To wszystko sprawia, że piłkarze mają na wyciągnięcie ręki zarówno miejsca do relaksu, jak i obiekty sportowe.

Co ciekawe, można zaryzykować stwierdzenie, że reprezentacja Polski jeszcze nie nocowała w tak przystępnym cenowo miejscu o tak wysokim standardzie designerskim. Ceny za jedną dobę w hotelu Victoria zaczynają się już od 150 euro, co w porównaniu z luksusowymi hotelami, w których zwykle mieszkają gwiazdy futbolu, jest kwotą zaskakująco niską.

Jan Tomaszewski komentuje powołania Jana Urbana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.