Robert Lewandowski kupił jacht za miliony. Już dawno padła konkretna suma

Nowa jednostka będzie tworzona zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami piłkarza. Producent zapowiada połączenie nowoczesnej stylistyki, dużej przestrzeni użytkowej oraz najnowszych technologii stosowanych w branży jachtowej.

Według informacji branżowego serwisu Boat International, na pokładzie znajdzie się między innymi przestronny garaż przeznaczony dla skuterów wodnych, a także rozbudowane strefy wypoczynkowe i jadalniane ulokowane na otwartych pokładach. Jedną z największych atrakcji ma być tzw. Ocean Lounge – strefa rekreacyjna zlokalizowana tuż nad powierzchnią wody, stworzona z myślą o relaksie i aktywnościach wodnych. Szacowana wartość takiej jednostki przekracza 8 milionów euro, czyli około 34 miliony złotych.

Katamaran będzie imponował nie tylko długością, ale również szerokością sięgającą 12 metrów. Łączna powierzchnia mieszkalna została zaprojektowana na 366 metrów kwadratowych, a całość ma wyróżniać się szeregiem autorskich rozwiązań technicznych.

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Lewandowski dołączył tym samym do grona znanych ambasadorów Sunreef Yachts. Współpracują z nią również m.in. kierowca Formuły 1 Fernando Alonso oraz były lider światowego tenisa Rafael Nadal. Hiszpan odebrał swój 24-metrowy katamaran „Great White” już kilka lat temu i od dawna uchodzi za jednego z najbardziej znanych miłośników jednostek tej marki.

Do współpracy odniósł się także założyciel i prezes Sunreef Yachts Francis Lapp. – Jesteśmy dumni, że możemy powitać Roberta Lewandowskiego w roli naszego ambasadora. Jego charakter, charyzma i dążenie do perfekcji doskonale wpisują się w nasze wartości związane z jakością i innowacyjnością – zaznaczył.

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