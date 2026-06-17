Robert Lewandowski kupił jacht za miliony. Już dawno padła konkretna suma

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-17 9:09

Już jakiś czas temu pisaliśmy, że Robert Lewandowski zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu. "Lewy" będzie się mógł nim cieszyć dzięki pracy gdańskiej stoczni Sunreef Yachts. Kapitan reprezentacji Polski wybrał model 80 Sunreef Power NEXT o długości blisko 24 metrów.

Nowa jednostka będzie tworzona zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami piłkarza. Producent zapowiada połączenie nowoczesnej stylistyki, dużej przestrzeni użytkowej oraz najnowszych technologii stosowanych w branży jachtowej.

Według informacji branżowego serwisu Boat International, na pokładzie znajdzie się między innymi przestronny garaż przeznaczony dla skuterów wodnych, a także rozbudowane strefy wypoczynkowe i jadalniane ulokowane na otwartych pokładach. Jedną z największych atrakcji ma być tzw. Ocean Lounge – strefa rekreacyjna zlokalizowana tuż nad powierzchnią wody, stworzona z myślą o relaksie i aktywnościach wodnych. Szacowana wartość takiej jednostki przekracza 8 milionów euro, czyli około 34 miliony złotych.

Katamaran będzie imponował nie tylko długością, ale również szerokością sięgającą 12 metrów. Łączna powierzchnia mieszkalna została zaprojektowana na 366 metrów kwadratowych, a całość ma wyróżniać się szeregiem autorskich rozwiązań technicznych.

ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel ujawnia kulisy imprezy Szczęsnych i zdradza, jacy są naprawdę. Jedno słowo mówi wszystko

Robert Lewandowski kupił jacht!
Galeria zdjęć 24

Lewandowski dołączył tym samym do grona znanych ambasadorów Sunreef Yachts. Współpracują z nią również m.in. kierowca Formuły 1 Fernando Alonso oraz były lider światowego tenisa Rafael Nadal. Hiszpan odebrał swój 24-metrowy katamaran „Great White” już kilka lat temu i od dawna uchodzi za jednego z najbardziej znanych miłośników jednostek tej marki.

Do współpracy odniósł się także założyciel i prezes Sunreef Yachts Francis Lapp. – Jesteśmy dumni, że możemy powitać Roberta Lewandowskiego w roli naszego ambasadora. Jego charakter, charyzma i dążenie do perfekcji doskonale wpisują się w nasze wartości związane z jakością i innowacyjnością – zaznaczył.

ZOBACZ TEŻ: Afera! Doradca Karola Nawrockiego wkurzył się ws. pieniędzy dla Mai Chwalińskiej! "Przykład patologii"

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
LEWANDOWSKI