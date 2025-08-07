Robert Lewandowski pluska się z córkami w morzu! Żona wyjechała bardzo daleko

Robert Lewandowski ostatnie kilkanaście dni spędził w Azji. FC Barcelona w czasie pobytu w Japonii i Korei Południowej rozegrała trzy mecze towarzyskie z lokalnymi zespołami, a piłkarze promowali klub, spotykając się z kibicami. Po intensywnym tournee "Lewy" i jego koledzy wrócili już do Katalonii. Robert najwyraźniej bardzo stęsknił się za córkami i zaraz po powrocie wyskoczył z nimi nad morze. Daleko nie miał, bo najlepszy polski piłkarz mieszka blisko plaży w nadmorskim miasteczku pod Barceloną. "Znów w domu z moimi dziewczynami" - skomentował uroczą fotkę "Lewy". Snajper Barcy pluska się na nim w morskich falach w towarzystwie Klary i Laury, które wyraźnie zadowolone pływają na desce surfingowej.

Kiedy tylko Robert Lewandowski wrócił a Azji do Hiszpanii, w daleką podróż wyruszyła jego żona Anna. Małżonkowie zmienili się i teraz "dyżur" przy córkach ma "Lewy". A Ania wyskoczyła z przyjaciółką do dalekiej Sri Lanki. Na Instagramie podziwiać można kolejne efektowne zdjęcia z wyprawy Lewandowskiej na tej malowniczej azjatyckiej wyspie.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w czasie tournée Barcelony po Azji Wschodniej mieli dużo pracy nie tylko na piłkarskim boisku. Poza nim też byli bardzo aktywni i nie brakowało im ciekawych rozrywek. Polskie gwiazdy promowały klub w czasie licznych medialnych aktywności oraz spotkań z kibicami. FC Barcelona po kilku dniach spędzonych w Japonii przeniosła się do Korei Południowej. Tam Lewandowski, Lamine Yamal oraz Alejandro Balde spotkali się z członkiniami Itzy, bijącego w tym kraju rekordy popularności girlsbandu wykonującego muzykę pop. Z kolei Szczęsny i obrońca Andreas Christensen stoczyli pojedynek, ścigając się, który szybciej zje pałeczkami koreańskie przysmaki. Zdecydowanie lepiej w tych zawodach poradził sobie polski bramkarz, który błysnął zdolnościami manualnymi oraz poczuciem humoru. - Musisz używać też swojej głowy, nie tylko pałeczek! - strofował kolegę z boiska, który nie mógł za nim nadążyć.

