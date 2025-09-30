Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania, a spekulacje transferowe nabierają tempa przed środowym hitem Ligi Mistrzów.

AC Milan, gigant włoskiej piłki, wyraża zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, co mogłoby spełnić wzruszające marzenie jego zmarłego ojca.

Czy Lewandowski przeniesie się do Włoch, czy jednak zdecyduje się pozostać w Barcelonie, by udowodnić swoją wartość? Sprawdź, co dalej z karierą kapitana reprezentacji Polski!

Te słowa, wypowiedziane wiele lat temu do 8-letniego wówczas Roberta, dziś nabierają zupełnie nowego znaczenia. Krzysztof Lewandowski z ogromną wiarą i dumą przepowiadał synowi wielką karierę, życząc mu gry we Włoszech.

- Ja tobie życzę, żebyś grał w piłkę nożną w pierwszej lidze włoskiej, zarabiał super dużo pieniędzy, a na starość będziesz tatusia utrzymywał. Roberto Lewandowski - najlepszy piłkarz w Europie. Jak tak dalej będziesz trenował, to tak będzie - mówił z uśmiechem Krzysztof Lewandowski (co wyemitowano w filmie „Nieznany”).

Jego słowa okazały się niemal prorocze. Robert stał się jednym z najlepszych napastników na świecie, a teraz, u schyłku kariery, marzenie o grze w Serie A może się ziścić.

Robert Lewandowski na celowniku giganta. AC Milan wkracza do gry

Choć kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje do czerwca 2026 roku, jego przyszłość w Katalonii jest niepewna. Według informacji youtubera Luki Cohena, zajmującego się sprawami Milanu, sytuacją Polaka zainteresował się jeden z włoskich gigantów. Dyrektor sportowy AC Milan, Igli Tare, miał nawiązać nieformalny kontakt z agentem napastnika, Pinim Zahavim.

Celem rozmów było zbadanie gruntu pod ewentualny transfer. Tare, który w przeszłości odpowiadał za sprowadzenie do Mediolanu Luki Modricia, chciał dowiedzieć się, czy "Lewy" byłby otwarty na przeprowadzkę do Włoch i jakie byłyby jego oczekiwania finansowe. Jak podkreśla portal milannews24.com, mimo 37 lat na karku, Lewandowski wciąż jest postrzegany jako niezwykle skuteczny lider, którego doświadczenie byłoby bezcenne dla zespołu walczącego o najwyższe cele.

A może jednak zostanie w Barcelonie? Polak ma jasny cel

Z drugiej strony, kataloński dziennik "Sport" donosi, że priorytetem dla samego zawodnika jest pozostanie w Hiszpanii. Lewandowski jest przekonany, że wciąż może grać na najwyższym poziomie i ma nadzieję, że swoimi występami przekona władze "Dumy Katalonii" do wypełnienia kontraktu.

- "W wieku 37 lat jest przekonany, że jeszcze przez długi czas może zaliczać występy na najwyższym poziomie i ma nadzieję przekonać władze Barcelony, by pozwoliły mu kontynuować grę w klubie przez kolejny rok dzięki swoim wynikom" - czytamy w dzienniku "Sport".

Jaka przyszłość czeka kapitana reprezentacji Polski? Czy zdecyduje się na sentymentalną podróż do Włoch, by spełnić marzenie ojca, czy jednak postawi na stabilizację i walkę o swoje miejsce w Barcelonie?

