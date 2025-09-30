- Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania, a spekulacje transferowe nabierają tempa przed środowym hitem Ligi Mistrzów.
- AC Milan, gigant włoskiej piłki, wyraża zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, co mogłoby spełnić wzruszające marzenie jego zmarłego ojca.
- Czy Lewandowski przeniesie się do Włoch, czy jednak zdecyduje się pozostać w Barcelonie, by udowodnić swoją wartość? Sprawdź, co dalej z karierą kapitana reprezentacji Polski!
Te słowa, wypowiedziane wiele lat temu do 8-letniego wówczas Roberta, dziś nabierają zupełnie nowego znaczenia. Krzysztof Lewandowski z ogromną wiarą i dumą przepowiadał synowi wielką karierę, życząc mu gry we Włoszech.
- Ja tobie życzę, żebyś grał w piłkę nożną w pierwszej lidze włoskiej, zarabiał super dużo pieniędzy, a na starość będziesz tatusia utrzymywał. Roberto Lewandowski - najlepszy piłkarz w Europie. Jak tak dalej będziesz trenował, to tak będzie - mówił z uśmiechem Krzysztof Lewandowski (co wyemitowano w filmie „Nieznany”).
Przeczytaj także: Koniec Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Poważne rozmowy trwają! Wiemy, gdzie może zagrać
Jego słowa okazały się niemal prorocze. Robert stał się jednym z najlepszych napastników na świecie, a teraz, u schyłku kariery, marzenie o grze w Serie A może się ziścić.
Robert Lewandowski na celowniku giganta. AC Milan wkracza do gry
Choć kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje do czerwca 2026 roku, jego przyszłość w Katalonii jest niepewna. Według informacji youtubera Luki Cohena, zajmującego się sprawami Milanu, sytuacją Polaka zainteresował się jeden z włoskich gigantów. Dyrektor sportowy AC Milan, Igli Tare, miał nawiązać nieformalny kontakt z agentem napastnika, Pinim Zahavim.
Zobacz też: Robert Lewandowski zagra w Arabii Saudyjskiej! Jest oficjalne ogłoszenie. Będzie gorąco
Celem rozmów było zbadanie gruntu pod ewentualny transfer. Tare, który w przeszłości odpowiadał za sprowadzenie do Mediolanu Luki Modricia, chciał dowiedzieć się, czy "Lewy" byłby otwarty na przeprowadzkę do Włoch i jakie byłyby jego oczekiwania finansowe. Jak podkreśla portal milannews24.com, mimo 37 lat na karku, Lewandowski wciąż jest postrzegany jako niezwykle skuteczny lider, którego doświadczenie byłoby bezcenne dla zespołu walczącego o najwyższe cele.
A może jednak zostanie w Barcelonie? Polak ma jasny cel
Z drugiej strony, kataloński dziennik "Sport" donosi, że priorytetem dla samego zawodnika jest pozostanie w Hiszpanii. Lewandowski jest przekonany, że wciąż może grać na najwyższym poziomie i ma nadzieję, że swoimi występami przekona władze "Dumy Katalonii" do wypełnienia kontraktu.
- "W wieku 37 lat jest przekonany, że jeszcze przez długi czas może zaliczać występy na najwyższym poziomie i ma nadzieję przekonać władze Barcelony, by pozwoliły mu kontynuować grę w klubie przez kolejny rok dzięki swoim wynikom" - czytamy w dzienniku "Sport".
Jaka przyszłość czeka kapitana reprezentacji Polski? Czy zdecyduje się na sentymentalną podróż do Włoch, by spełnić marzenie ojca, czy jednak postawi na stabilizację i walkę o swoje miejsce w Barcelonie?