Roberto Soldić pokazał swojego potwora! To na nim szaleje na co dzień [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-31 18:44

Roberto Soldić wraca do Polski. Już 6 września na gali FAME 27: Kingdom zawalczy z Tomaszem Adamkiem. Pojedynek zakontraktowany jest na dystansie ośmiu rund po trzy minuty. Przed pojedynkiem organizacja FAME opublikowała vloga z wizyty w rodzinnych stronach Soldicia, w Bośni i Hercegowinie.

FAME 27: Roberto Soldić zawalczy z Tomaszem Adamkiem

Roberto Soldić, znany fanom jako “Robocop”, to były podwójny mistrz organizacji KSW, który pokonał takie legendy jak Mamed Khalidov, Michał Materla czy Borys Mańkowski. „Robocop” zadebiutuje już 6 września podczas FAME 27 w PreZero Arenie Gliwice – od razu w walce wieczoru.

- Jestem szczęśliwy, że znów zawalczę w mojej drugiej ojczyźnie, Polsce. Czekajcie na wielkie ogłoszenie! Do zobaczenia – mówi Roberto Soldić.

Z drugiej strony ringu stanie Tomasz “Góral” Adamek – ikona polskiego boksu, były mistrz świata organizacji WBC, IBF i IBO. Walczył z takimi legendami jak Witalij Kliczko, Andrew Gołota, Chris Arreola czy Kevin McBride. W 2023 roku udowodnił, że wciąż jest w znakomitej formie, wygrywając z Mamedem Khalidovem. To starcie dwóch mistrzów z dwóch różnych światów.

Awantura po walce Natana Marconia na Misfits. Rzucił się na rywala po przerwaniu pojedynku

Roberto Soldić pokazał, jak się relaksuje. Jeździ prawdziwym potworem

Roberto Soldić w najnowszym vlogu opublikowanym na kanale FAME MMA opowiedział o tym, jak relaksuje się na co dzień. Przyznał, że lubi poruszać się quadem ze znajomymi, przyjeżdżając w spokojne zakątki Bośni i Hercegowiny.

- Dziki koń pośród gór. To jedno z moich hobby. Przyjeżdżam tutaj ze znajomymi, rozbijamy się w tym miejscu i delektujemy się jakimś dobrym jedzeniem. Wszystko mieści się w moim schowku. W dzieciństwie zawsze chciałem stąd uciec do wielkiego miasta. Dojrzałem i jedyne, czego chcę to cieszyć się życiem, uspokoiłem się – dodał.

Kiedy walka Soldić – Adamek na FAME 27?

Pojedynek Roberto Soldić – Tomasz Adamek będzie walką wieczoru gali FAME 27, która odbędzie się 6 września w PreZero Arenie Gliwice. Starcie zakontraktowane jest na dystansie ośmiu rund po trzy minuty.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 15
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Super Sport SE Google News
Roberto Soldić - Tomasz Adamek
11 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERTO SOLDIĆ
FAME MMA