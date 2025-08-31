Roberto Soldić pokazał swojego potwora! To na nim szaleje na co dzień [WIDEO]

FAME 27: Roberto Soldić zawalczy z Tomaszem Adamkiem

Roberto Soldić, znany fanom jako “Robocop”, to były podwójny mistrz organizacji KSW, który pokonał takie legendy jak Mamed Khalidov, Michał Materla czy Borys Mańkowski. „Robocop” zadebiutuje już 6 września podczas FAME 27 w PreZero Arenie Gliwice – od razu w walce wieczoru.

- Jestem szczęśliwy, że znów zawalczę w mojej drugiej ojczyźnie, Polsce. Czekajcie na wielkie ogłoszenie! Do zobaczenia – mówi Roberto Soldić.

Z drugiej strony ringu stanie Tomasz “Góral” Adamek – ikona polskiego boksu, były mistrz świata organizacji WBC, IBF i IBO. Walczył z takimi legendami jak Witalij Kliczko, Andrew Gołota, Chris Arreola czy Kevin McBride. W 2023 roku udowodnił, że wciąż jest w znakomitej formie, wygrywając z Mamedem Khalidovem. To starcie dwóch mistrzów z dwóch różnych światów.

Roberto Soldić w najnowszym vlogu opublikowanym na kanale FAME MMA opowiedział o tym, jak relaksuje się na co dzień. Przyznał, że lubi poruszać się quadem ze znajomymi, przyjeżdżając w spokojne zakątki Bośni i Hercegowiny.

- Dziki koń pośród gór. To jedno z moich hobby. Przyjeżdżam tutaj ze znajomymi, rozbijamy się w tym miejscu i delektujemy się jakimś dobrym jedzeniem. Wszystko mieści się w moim schowku. W dzieciństwie zawsze chciałem stąd uciec do wielkiego miasta. Dojrzałem i jedyne, czego chcę to cieszyć się życiem, uspokoiłem się – dodał.

Kiedy walka Soldić – Adamek na FAME 27?

Pojedynek Roberto Soldić – Tomasz Adamek będzie walką wieczoru gali FAME 27, która odbędzie się 6 września w PreZero Arenie Gliwice. Starcie zakontraktowane jest na dystansie ośmiu rund po trzy minuty.