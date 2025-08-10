Turniej w Cincinnati to tak naprawdę ostatni etap przygotowań do US Open. Po zmaganiach w Kanadzie tenisistki i tenisiści zjechali się w jedno miejsce i rywalizują o prestiżowe trofeum oraz 1000 rankingowych punktów. Iga Świątek chce zaprezentować się lepiej niż w Montrealu, gdzie dość niespodziewanie odpadła już w 1/8 finału. Swój występ w Cincinnati zaczęła od pewnego zwycięstwa w drugiej rundzie z Anastazją Potapową. Turniejowa "3" wygrała 6:1, 6:4 i awansowała do kolejnej rundy, w której czeka ją trudne starcie z Ukrainką Martą Kostjuk.

Przed tym meczem, na gorąco po wygranej z Potapową, Świątek pojawiła się w amerykańskim studiu "Tennis Channel". Oprócz niej wystąpił również Daniił Miedwiediew, były lider rankingu ATP, który dopiero w niedzielę (10 sierpnia) rozpocznie zmagania w Cincinnati. Jest on zresztą jednym z zawodników związanych z tym samym sponsorem, co polska tenisistka. Jakiś czas temu w ramach tej współpracy spróbowali sił w parze na korcie do padla, a teraz wystąpili w jednym studiu.

I już na początku programu zrobiło się ciekawie, bo Miedwiediew po raz pierwszy miał okazję pogratulować Świątek zwycięstwa w Wimbledonie. Zrobił to w swoim stylu, z dużym dystansem.

- Jak powiedziałeś, Iga gra po prostu świetny tenis. Gratulacje za Wimbledon, wydaje mi się, że nie miałem okazji. Gra wspaniale, zdecydowanie lepiej niż ja w tym momencie (śmiech). Muszę próbować się na niej wzorować - rzucił rosyjski tenisista, który gra w tym sezonie poniżej oczekiwań i w rankingu ATP spadł już na 15. miejsce. Zresztą na Wimbledonie odpadł już w pierwszej rundzie.

Jego słowa szybko podbiły internet i stały się viralem. Wymowna była też reakcja Polki, która nie chciała pozwolić na samokrytykę kolegi. Gdy umniejszał swojej grze, kręciła przecząco głową i rzuciła do mikrofonu: "Nie mów tak". Nic dziwnego, że ich interakcja skradła serca kibiców na całym świecie.