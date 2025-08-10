Rosjanin był na żywo z Igą Świątek. Nagle wypalił. Te słowa niosą się po świecie

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-08-10 10:35

Iga Świątek pewnie awansowała do 3. rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W swoim pierwszym meczu pokonała 6:1, 6:4 Anastazję Potapową, a po wygranej pojawiła się w studiu "Tennis Channel". Wraz z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem, którego słowa o Polce szybko podbiły internet!

Iga Świątek

i

Autor: AP Photo Iga Świątek

Turniej w Cincinnati to tak naprawdę ostatni etap przygotowań do US Open. Po zmaganiach w Kanadzie tenisistki i tenisiści zjechali się w jedno miejsce i rywalizują o prestiżowe trofeum oraz 1000 rankingowych punktów. Iga Świątek chce zaprezentować się lepiej niż w Montrealu, gdzie dość niespodziewanie odpadła już w 1/8 finału. Swój występ w Cincinnati zaczęła od pewnego zwycięstwa w drugiej rundzie z Anastazją Potapową. Turniejowa "3" wygrała 6:1, 6:4 i awansowała do kolejnej rundy, w której czeka ją trudne starcie z Ukrainką Martą Kostjuk.

Kiedy mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk? O której godzinie 3. runda WTA Cincinnati?

Miedwiediew był na żywo z Igą Świątek i wypalił

Przed tym meczem, na gorąco po wygranej z Potapową, Świątek pojawiła się w amerykańskim studiu "Tennis Channel". Oprócz niej wystąpił również Daniił Miedwiediew, były lider rankingu ATP, który dopiero w niedzielę (10 sierpnia) rozpocznie zmagania w Cincinnati. Jest on zresztą jednym z zawodników związanych z tym samym sponsorem, co polska tenisistka. Jakiś czas temu w ramach tej współpracy spróbowali sił w parze na korcie do padla, a teraz wystąpili w jednym studiu.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...

I już na początku programu zrobiło się ciekawie, bo Miedwiediew po raz pierwszy miał okazję pogratulować Świątek zwycięstwa w Wimbledonie. Zrobił to w swoim stylu, z dużym dystansem.

- Jak powiedziałeś, Iga gra po prostu świetny tenis. Gratulacje za Wimbledon, wydaje mi się, że nie miałem okazji. Gra wspaniale, zdecydowanie lepiej niż ja w tym momencie (śmiech). Muszę próbować się na niej wzorować - rzucił rosyjski tenisista, który gra w tym sezonie poniżej oczekiwań i w rankingu ATP spadł już na 15. miejsce. Zresztą na Wimbledonie odpadł już w pierwszej rundzie.

WTA Cincinnati PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

Jego słowa szybko podbiły internet i stały się viralem. Wymowna była też reakcja Polki, która nie chciała pozwolić na samokrytykę kolegi. Gdy umniejszał swojej grze, kręciła przecząco głową i rzuciła do mikrofonu: "Nie mów tak". Nic dziwnego, że ich interakcja skradła serca kibiców na całym świecie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TENIS
WTA CINCINNATI
IGA ŚWIĄTEK
DANIŁ MIEDWIEDIEW