Rosyjskie drony w Polsce. Nocny trening Karola Nawrockiego tuż przed naruszeniem przestrzeni! [WIDEO]

Nocny trening Nawrockiego przed naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej

Karol Nawrocki nie zapomina o aktywności fizycznej mimo obowiązków głowy państwa. Prezydent opublikował we wtorek 9 września w mediach społecznościowych krótkie nagranie, na którym widać jego wieczorny trening. Wydarzyło się to w późnych, wtorkowych godzinach, tuż przed naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które zostały zestrzelone.

Wideo przedstawia Nawrockiego podczas wizyty na siłowni. Prezydent wykonuje m.in. ćwiczenia siłowe, pracuje na worku bokserskim i ćwiczy walkę z cieniem. Jak podkreślił w opisie, była to intensywna sesja tuż przed snem.

Drony z Rosji nad Polską! Donald Tusk zabrał głos

– Szybki trening na zakończenie dnia. Do jutra – napisał Nawrocki na platformie X, dodając flagę Polski.

Od początku kadencji prezydent akcentuje, że sport i aktywność fizyczna to dla niego ważny element życia. Nawrocki regularnie podkreśla, że systematyczne ćwiczenia pozwalają mu zachować kondycję i energię mimo licznych obowiązków. A tych w środę, 10 września jest ich od nocy bardzo dużo.

Szybki trening na zakończenie dnia.Do jutra 🇵🇱 pic.twitter.com/5vi6uZA5PS— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 9, 2025

Nocny incydent z rosyjskimi dronami

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocnym komunikacie, że podczas rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. „Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i prowadzone są czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” – przekazano.

W związku z incydentami wydano apel do mieszkańców województw podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego o zachowanie ostrożności i stosowanie się do komunikatów służb. Podkreślono, że sytuacja jest monitorowana, a w działania zaangażowano wojsko oraz inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo.