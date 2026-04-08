Skandal! Ukrainiec pędził 245 km/h luksusowym autem i... wszystkim się pochwalił

20-letni Matwij Ponomarenko dopiero co zadebiutował w reprezentacji Ukrainy i strzelił w niej pierwszego gola, a już zaliczył sporą wpadkę.

W mediach społecznościowych pochwalił się jazdą Bentleyem z prędkością 245 km/h.

Kibice mają prawo być oburzeni, bo najwyższa dopuszczalna prędkość na Ukrainie to 130 km/h.

Szalona jazda reprezentanta Ukrainy. 245 km/h, sam się tym pochwalił

Było blisko, a Matwij Ponomarenko i jego koledzy z reprezentacji Ukrainy zagraliby ostatnio z Polską. Biało-Czerwoni odwrócili jednak losy barażowego meczu z Albanią (2:1) i zagrali o mundial ze Szwecją, która wcześniej ograła Ukrainę 3:1. W zespole naszych wschodnich sąsiadów powody do zadowolenia mógł mieć jedynie 20-letni Ponomarenko, który w debiucie w seniorskiej kadrze od razu popisał się golem. Pięć dni później zagrał także w towarzyskim meczu przegranych z Albanią (1:0), ale już tydzień po tych przyjemnych chwilach spadła na niego fala krytyki.

Ukraiński piłkarz szydził z Wołynia i Polaków. Teraz idzie do sądu

20-latek sam jest sobie winien. Na Instagramie udostępnił bowiem zdjęcie zrobione przez jego partnerkę z przejażdżki Bentleyem. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie rzucający się w oczy licznik pokazujący prędkość 245 km/h! Ponomarenko szybko usunął "dowód", ale jak to zwykle bywa, w internecie nic nie ginie. Ukraińskie media błyskawicznie zajęły się sprawą i nie kryły oburzenia. Aby zrozumieć skalę bezmyślności piłkarza - maksymalna dopuszczalna prędkość na ukraińskiej autostradzie wynosi 130 km/h, czyli została przekroczona blisko dwukrotnie!

Trwający sezon jest przełomowy dla Ponomarenki. W barwach Dynama Kijów wreszcie na dobre przebił się do pierwszej drużyny, a w 11 ligowych meczach strzelił aż 9 goli. Dobra forma zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji, w której pokazał się już w debiucie. Czas pokaże, czy pozaboiskowy wybryk za kółkiem będzie oznaczał dla niego jakieś konsekwencje. Niewykluczone, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg.