Susy Fiorillo zaczynała karierę od konkursów piękności i mody, zanim odkryła swoją pasję do mediów.

Z Neapolu przeniosła się do Rzymu, gdzie zainteresowała się futbolem.

Po powrocie do Neapolu stała się kluczową postacią w Radio Kiss Kiss Napoli, analizując różne dyscypliny sportowe.

Jakie są sekrety jej sukcesu i co Susy Fiorillo ceni najbardziej w swojej pracy?

Początki kariery i zaskakujące zwroty akcji

Choć Susy Fiorillo jest kojarzona ze sportem, a jej droga do dziennikarstwa była pełna interesujących etapów. Wychowała się w Neapolu, gdzie od najmłodszych lat rozwijała pasję do mody. Brała udział w konkursach piękności. W wieku 18 lat przeprowadziła się do Rzymu, gdzie po licznych castingach telewizyjnych odkryła, że znacznie lepiej czuje się przed kamerą niż na wybiegu. To właśnie w Rzymie, zafascynowana światem futbolu, rozpoczęła współpracę z internetowym portalem sportowym, dla którego przeprowadzała wywiady pomeczowe.

Głos w radio i prezenterka telewizyjna

Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił po powrocie do Neapolu. Stała się kluczową postacią w Radio Kiss Kiss Napoli.Analizuje tematy związane nie tylko z piłką nożną, ale również z koszykówką, prowadząc dyskusje z ekspertami, gośćmi i kibicami. Pracowała także przy programie "Goal Show", gdzie zajmowała się mediami społecznościowymi.. Jej wszechstronność i profesjonalizm sprawiają, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy dziennikarstwa sportowego w regionie Kampanii.

Życie prywatne i media społecznościowe

Susy Fiorillo prowadzi profil na Instagramie. Dzieli się tam zarówno kulisami pracy dziennikarskiej, jak i fragmentami życia prywatnego, w tym zdjęciami z podróży. Chętnie wchodzi w interakcje z fanami. W wywiadach podkreśla, że kluczem do sukcesu jest dla niej naturalność i przekonanie do tego, co się mówi i robi.

