Szokujące informacje o domowej kłótni Lewandowskich! Autor biografii o Robercie ujawnia

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-11-07 14:30

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska mają za sobą naprawdę trudny okres? Tak twierdzi Sebastian Staszewski, autor biografii "Lewandowski. Prawdziwy", której oficjalną premierę zaplanowano na 7 listopada. Podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim opowiedział historię o domowej awanturze Lewandowskich związanej z... bachatą. - Robert w pewnym momencie stał się pośmiewiskiem - zaznaczył dziennikarz.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska od lat tworzą jeden z najgorętszych związków w Polsce. Ich życie jest na świeczniku, a każdy ruch śledzą miliony osób na całym świecie. Jakiś czas temu piłkarz FC Barcelony i popularna trenerka fitness przeżywali spory wizerunkowy kryzys wywołany przez nową pasję Ani - bachatę. To zmysłowy latynoski taniec, w którym się zakochała, a swoimi postępami chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych. Stała się jednak obiektem wielu żartów i memów, a spora część komentarzy była poniżej wszelkiego poziomu. Jak twierdzi Sebastian Staszewski, dotarło to także do samych Lewandowskich.

Anna Lewandowska na pokazie Victoria's Secret
30 zdjęć

"Robert stał się pośmiewiskiem". Autor biografii o domowej kłótni Lewandowskich o bachatę

Staszewski to znany dziennikarz sportowy, który 7 listopada oficjalnie wypuści książkę "Lewandowski. Prawdziwy". To nieautoryzowana biografia najlepszego polskiego piłkarza, który został jednak skonfrontowany z najtrudniejszymi pytaniami. Jedno z nich dotyczyło właśnie kwestii kryzysu związanego z bachatą.

- Bachata to był duży problem. Robert w pewnym momencie stał się pośmiewiskiem. Wiem, że reprezentanci Polski na zgrupowaniach wysyłali sobie memy z Anią. Mam wrażenie, że Robertowi długo nikt nie chciał powiedzieć prawdy, że to jest za daleko, że może niektóre filmiki Ani - to nie trzeba ich pokazywać. Ale w końcu ta prawda zaczęła do Roberta docierać i skończyła się awanturą w domu... Rozmową bardzo emocjonalną, w której padły słowa mające przystopować pewne rzeczy - opowiedział autor podczas wizyty u Bogdana Rymanowskiego.

- W pewnym momencie tego było za dużo. Roberta bolało nie tylko to, że z niego się śmiali. Ale było też bardzo dużo nieeleganckich sugestii relacyjnych, że Ania z tymi Hiszpanami gdzieś jeździ i nie wiadomo, co jeszcze robi. To przecież jest bolesne - dodał Staszewski, według którego "Lewandowski w końcu postawił tamę" i namówił żonę, aby wrzucała do internetu mniej rzeczy związanych z bachatą.

ROBERT LEWANDOWSKI
FC BARCELONA
ANNA LEWANDOWSKA