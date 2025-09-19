Tak mieszka Wilfredo Leon! Jego prywatny azyl wprawia w osłupienie

Nie uwierzysz, jak wygląda azyl Wilfredo Leona – luksus na najwyższym poziomie

Polscy siatkarze walczą o złoty medal mistrzostw świata na Filipinach. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia po trzech spotkaniach mają na swoim koncie komplet zwycięstw, jednak prawdziwa "zabawa" zaczyna się 20 września w sobotę. "Biało-czerwoni" zmierzą się z Kanadą w 1/8 finału, jeśli uda im się wygrać to w ćwierćfinale czeka na nich zwycięzca meczu Turcja - Holandia.

Fala niespodzianek na Filipinach!

Japonia, jako pierwsza sensacyjnie odpadła z walki o medal na mistrzostwach świata. Ich kierunkiem poszły także inne siatkarskie potęgi mowa przede wszystkim o mistrzach olimpijskich - Francji i Brazylii.

Wilfredo Leon zadomowił się w Lublinie! Tak wyglada jego dom

Jednym z filarów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata jest właśnie Wilfredo Leon. W rozmowie tuż przed wylotem na Filipiny, siatkarz zdradził, jaki ma kontakt z dziećmi, a także czego jeszcze nie robił w swoim domu!

- Nie chodzę z medalami na szyi i mówię, że jestem gwiazdą. Jak rozmawiam ze swoimi dziećmi to zawsze im powtarzam, że mogą być sztywni, bo wszyscy są tacy sami, mimo, że zdobyłem w sporcie wiele. W domu zachowuje się normalnie, sprzątam, wyrzucam śmieci, jedynie czego nie robiłem to koszenie trawy, bo nie miałem czasu - powiedział Leon.

Nie jest tajemnicą, że reprezentant Polski mieszka w Lublinie, gdzie broni barwa klubu Bogdanki LUK. Jego dom to prawdziwy azyl, siatkarz nie pochwalił się szczegółowymi zdjęciami, ale na niektórych zdjęciach w mediach społecznościowych można dostrzec fragmenty jego przestronnego domu