Taka była oglądalność meczu o medal siatkarzy na MŚ. Są dokładne dane! Porównaliśmy ich z piłkarzami

Michał Skiba
2025-09-29 16:39

Mimo porannej pory polscy siatkarze przyciągnęli sporą widownię w niedzielny poranek i sobotnie popołudnie. Podopieczni Nikoli Grbicia zdobyli brązowy medal mistrzostw świata, dzięki wygranej z Czechami. To spotkanie obserwowało jednak zdecydowanie mniej widzów niż przegrany półfinał z Włochami. Twarde liczby wciąż jednak pokazują, że mecze piłkarzy cieszą się dużo większą popularnością.

Autor: Szymon Górski/ Pressfocus

Oglądalność meczów siatkarzy

Brązowego krążka mistrzostw świata polska siatkówka do niedzielnego poranka jeszcze nie miała. Wygrana z Czechami 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) musiała poprawić nastrój siatkarzom i sympatykom po trudnej porażce 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) z Włochami w półfinale. Od lat biało-czerwoni bije się o medale MŚ, poprzedni turniej zakończyła ze srebrem, dwa wcześniejsze ze złotem. O wygraną w "finale pocieszenia" nie trzeba było się zbytnio martwić. Jedynie w drugim secie wróciły demony półfinałowego starcia z Włochami, gdzie Polacy za każdym razem trwonili przewagę punktową w secie.

To jednak przegrany mecz z Włochami śledziła większa widownia. Od lat serwujący w serwisie X wyniki oglądalności Mariusz Wójcicki poinformował, że półfinał mistrzostw świata Polska - Włochy śledziło 2,65 mln widzów. Mecz o brąz z Czechami oglądało zaś 1,79 mln.

Mecz o 3. miejsce mistrzostw świata. Czechy - Polska
34 zdjęcia

Oglądalność meczów piłkarzy

Jak się to ma do ostatnich meczów piłkarskiej reprezentacji? Mecz Polska - Finlandia (wygrany przez kadrę w Chorzowie 3:1) w Telewizji Polskiej oglądało łącznie 4,9 mln. Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera również cieszył się sporą widownią. Mecz Holandia - Polska (1:1 w Rotterdamie) w ramach eliminacji MŚ obejrzało 4,1 mln widzów.

Sezon reprezentacyjny w siatkówce dobiegł końca. Niedługo siatkarze wrócą na ligowe parkiety. Przed kadrowiczami jeszcze dwa zgrupowania w tym roku. Najbliższe już od 6 października i dwa mecze - sparing z Nową Zelandią i mecz rewanżowy mecz el. MŚ z Holandią.

