Taką uczennicą była Iga Świątek! Wszystko wyszło na jaw. Uczyła ją żona legendy

Iga Świątek nieczęsto dzieli się kulisami swojego życia prywatnego. Wiceliderka światowego rankingu stara się dbać o osobiste informacje, by te zostawały w gronie jej najbliższych. Czasem jednak pojawiają się wiadomości z życia prywatnego Igi Świątek. I tak też się stało tym razem! Wojciech Fibak ujawnił, jaką uczennicą była najlepsza polska tenisistka.

Iga Świątek była świetną uczennicą. Wojciech Fibak ujawnia!

Iga Świątek i reszta światowego touru zbliża się do końca tego sezonu. Zawodniczki rywalizują obecnie w części azjatyckiej. Po turnieju w Pekinie, przyszedł czas na rywalizację w Wuhan. We wtorek, 7 października polska tenisistka pewnie wygrała swoje spotkanie 6:1, 6:1 i zameldowała się w kolejnej rundzie turnieju. W następnym spotkaniu zmierzy się z lepszą z pary Belinda Bencic – Elize Mertens.

Przed meczem w sieci pojawił się podcast duetu Jakub Wojewódzki i Piotr Kędzierski, a gościem był Wojciech Fibak. Legenda polskiego tenisa wypowiedziała się na temat naszej zawodniczki. Fibak wrócił do czasów, gdy zawodniczka była jeszcze młodą dziewczyną i chodziła do szkoły.

Iga Świątek wystosowała apel po pogromie w Wuhan! Słowa padły tuż po zwycięstwie

Co ciekawe, jego zdaniem Iga Świątek miała być nauczana przez żonę legendy polskiej sztuki Jana Dobkowskiego. I stąd właśnie Fibak wie, jaką uczennicą była nasza najlepsza tenisistka.

- Do tego wspomnę, że małżonka wspaniałego malarza Jana Dobkowskiego była nauczycielką Igi w liceum i twierdziła, że Iga była najbardziej pracowitą i najlepszą uczennicą w jej klasie. Iga jest wyjątkową osobą pod wieloma względami – przyznał.

Wojciech Fibak szczerze o emocjach Igi Świątek

Znakomity tenisista opowiedział także o swoich wspomnieniach związanych z występem 15-letniej tenisistki na kortach Legii.

- Proszę, pamiętajcie, Piotr pewnie wie o tym, że Iga niestety straciła mamę, jak gdyby mama odeszła, (...) rozdzieliły się ich drogi, kiedy Iga miała 15 lat. I dlatego ona wychodziła na korcie Legii na mecz ważny, [odbywający się] na korcie centralnym w turnieju, wychodziła z płaczem po pierwszym secie, kiedy przegrała i nie wracała na kort. Dlatego że w niej się wszystko kotłowało. Trudno dziewczynie, która ma 15 lat, podjąć takie wyzwania tenisowe – dodał.

Iga Świątek rozgromiła Marie Bouzkovą! Pierwsze zwycięstwo Polki w Wuhan w karierze!

