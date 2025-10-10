To zdjęcie Marianny Schreiber rozgrzało internet do czerwoności! Pokazała świetną formę przed walką

Marianna Schreiber stoczy kolejną walkę w klatce

Ostatnio wygrała swój pojedynek w Czechach, teraz zawalczy w Pruszkowie na PRIME MMA

Przed pojedynkiem z „Nati Magical” pokazano, w jakiej formie jest Schreiber! Zdjęcie rozpaliło internet

Marianna Schreiber pokazała formę przed walką

Marianna Schreiber kontynuuje swoją przygodę ze sportem. Polityczna aktywista, była uczestniczka programu „Top Model”, a obecnie freak-fighterka szykowała się do kolejnego pojedynku. Schreiber 27 września wygrała w Czechach na gali Clash MMA 13 z Gabrielą Quinn przez jednogłośną decyzję sędziów. Już 11 października na PRIME MMA 14 w Pruszkowie stoczy kolejne starcie z Natalią „Nati Magical” Kowalczyk.

Schreiber jest przygotowana na pojedynek znakomicie. Na profilu organizacji przed galą pojawiły się zdjęcia z porannej ceremonii ważenia. Marianna Schreiber jest obecnie w znakomitej formie, co nie powinno nikogo dziwić. Do starcia przygotowywał ją legendarny Zbigniew Raubo, który z pewnością znacząco poprawił umiejętności bokserskie freak-fighterki.

Zobacz zdjęcia Marianny Schreiber w galerii poniżej.

PRIME MMA 14: Karta walk. Kto walczy?

PRIME MMA 14 odbędzie się 11 października w Pruszkowie. Wydarzenie transmitowana będzie tylko w systemie CANAL+, a gala za granicą dostępna będzie transmitowana na PRIMEMMA.TV.

Walka wieczoru:

[K-1, małe rękawice]: Mariusz "Dżaga" Ząbkowski vs Piotr Korczarowski

Karta główna:

[Boks, małe rękawice]: Natalia Magical vs Marianna Schreiber

[Boks, niestandardowe zasady]: Jacek "Muran" Murański vs Krzysztof "Żołnierz" Ryta

[K-1, małe rękawice]: Paweł "Dalton" Dalidowicz vs Michał "Bagietka" Gorzelańczyk

[K-1, małe rękawice]: Mariusz Wach vs Super Mario & Tomasz Olejnik & Wampirek

[Boks, małe rękawice]: Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki vs Dorian "Ali" Jach-Bluma

[Boks, małe rękawice]: Sebastian "Ztrolowany" Nowak vs Adam "Broda" Rumiński

[MMA]: Gabriel "Arab" Al-Sulwi vs Patryk "Black Panther" Akinyeye

[Boks, małe rękawice]: Kacper Miklasz vs Łukasz Parobiec vs Marcin Siwy

[MMA]: Łukasz "Lukas" Bielon vs Grzegorz "Hellboy" Głuszcz

Karta wstępna:

[K-1, małe rękawice]: Dawid "Skawian" Skawiańczyk vs Dominik Zadora

[Boks, małe rękawice]: FINAŁ MŁÓCKI