Tomasz Adamek zrobił to tuż przed walką z Roberto Soldiciem! To podzieliło fanów Górala

Wielkie emocje w Gliwicach!

Na fanów federacji FAME czeka kolejna dawka ogromnych emocji. 6 września 2025 roku w sobotę odbędzie się wielkie wydarzenie w gliwickiej arenie. Na karcie walk nie brakuje głośnych nazwisk, a w walce wieczoru z udziałem Tomasza Adamka i Roberto Soldicia nie zabraknie mocnych grzmotów.

Michał Materla dołączył do FAME!

Na gali FAME 27: Kingdom pierwszy raz zawalczy legendarny zawodnik polskiego MMA - Michał Materla. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wojowników KSW dołączył do ekipy FAME i w pierwszym starciu zawalczy z Dawidem "Crazy" Załęckim. Pojedynek odbędzie się w formule bokserskiej przez niedawne problemy zdrowotne Materli.

Tomasz Adamek znowu to zrobił! Góral tańczył w towarzystwie Lexy i Sequento

Adamek po wielkim powrocie do sportów walki udowodnił, że wiek to tylko liczba. "Góral" przed walkami w FAME wystąpił w KSW, gdzie w formule bokserskiej zmierzył się z Mamedem Khalidovem i wygrał to starcie przez kontuzję legendarnego zawodnika MMA. W kolejnych potyczkach pokonał Patryka "Bandurę" Bandurskiego oraz utarł nosa Kasjuszowi "Don Kasjo" Życińskiemu.

Wszystko wskazuje na to, że pojedynek z Roberto Soldiciem będzie najcięższym dla Adamka od powrotu do klatki. Pogromca Khalidova słynie z bardzo mocnego ciosu i może posłać na deski "Górala".

48-latek przed walką jest bardzo spokojny, co więcej na jednym z filmików w mediach społecznościowych pokazał kolejny raz swoje umiejętności taneczne w towarzystwie Lexy i "Sequento". Fani Adamka podzielili się na dwa obozy w komentarzach.

"Góral zostań już lepiej przy boksowaniu!" - brzmiał jeden z nich.

"Tomasz Adamek czuje klimat" - napisał kolejny z obserwatorów.