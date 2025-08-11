Tomasz Fornal po usłyszeniu tego musiał przekląć. Lider reprezentacji Polski nie mógł w to uwierzyć

Turniej Ligi Narodów dobiegł końca, a wszyscy zainteresowani siatkarskimi emocjami już czekają z niecierpliwością na mistrzostwa świata na Filipinach, które rozpoczną się 12 września. Polscy kibice mają powody, aby liczyć, że to właśnie "biało-czerwoni" sięgną po złoty medal tej imprezy, ponieważ na każdym turnieju podopieczni Nikoli Grbicia są faworytami. Tym bardziej, że w finałach Ligi Narodów bardzo mocno udowodnili swoją wyższość nad innymi drużynami z topu.

Uwiecznione wspomnienia i Tomasz Fornal w roli głównej

Na profilu "Polska Siatkówka" został zamieszczony vlog, który przedstawia kulisy z przygotowań "biało-czerwonych" oraz niesamowita radość po wszystkich zwycięstwach. Nie mogło także zabraknąć scen nawiązujących do mistrzostw świata, ponieważ Tomasz Fornal został zapytany o liczbę wysp na Filipinach, po usłyszeniu podpowiedzi od kolegi ze sztabu zareagował w wymowny sposób.

- Co ku***?! - rzucił, po czym zwrócił się do operatora z zagranicy.

- On powiedział tysiąc - powiedział Fornal.

Tomasz Fornal był w ogromnym szoku! Siatkarz wybrnął w swoim stylu

Fornal za wszelką cenę nie chciał zaliczyć wpadki i na oficjalnym nagraniu odpowiedział, że wysp na Filipinach jest "kilka". Po usłyszeniu prawdy był z siebie dumny, że odpowiedział w tak "bezpieczny" sposób. Lider reprezentacji Polski miał prawo się pomylić, ponieważ oficjalna liczba wysp na Filipinach to 7641.

Fornal ma już coraz mniej czasu, aby nauczyć się geografii na temat kraju, w którym niebawem będzie walczył o złoto mistrzostw świata, ponieważ impreza wystartuje 13 września.

Polacy znajdują się w grupie B, a ich rywalami będą: Holandia, Katar oraz Rumunia.