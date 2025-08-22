Tomasz Fornal zaskoczył wszystkich kolejną metamorfozą! Fani od razu to zauważyli

Reprezentacja Polski nie zawiodła kibiców i w Lidze Narodów weszli na wyżyny swoich umiejętności. "Biało-czerwoni" w turnieju finałowym nie dali najmniejszych szans kolejno: Japonii, Brazylii i Włochom. W każdym z tych spotkań podopieczni Nikoli Grbicia nie stracili ani jednego seta i ostatecznie sięgnęli po złoty medal tej imprezy.

Polacy przygotowują się do mistrzostw świata

Wicemistrzowie olimpijscy przed walką w czempionacie zagrają jeszcze kilka meczów w ramach Memoriału Huberta Wagnera. W Krakowie "biało-czerwoni" zmierzą się z Serbią, Brazylią oraz Argentyną. To będzie idealny moment, aby serbski szkoleniowiec podjął decyzję w sprawie skreślenia ostatniego z zawodników przed startem mistrzostw świata.

Nowa fryzura Tomasza Fornala! Siatkarz przygotował się na mistrzostwa świata

Tomasz Fornal to jeden z liderów reprezentacji Polski. Siatkarz został zaproszony na ślub Kamila Semeniuka i od razu miał okazję pochwalić się... nową fryzurą w mediach społecznościowych. 27-latek postawił na barwy narodowe! Fani w komentarzach nie zawiedli i od razu nawiązali do mistrzostw świata.

"To chyba jakiś cichy przekaz na to kto wygra Mistrzostwa Świata w siatkówce. Jak się ma stać na podium i odbierać złoto to nawet kolor włosów musi się zgadzać", "No tego to się chyba nikt nie spodziewał! Zygzak McQueen", "Forni wyglądasz jak BOSS, ale dalej czekamy na magentę" - można przeczytać.

Reprezentacja Polski rozpocznie walkę o złoty medal mistrzostw świata 13 września starciem z Rumunią. Dwa dni później "biało-czerwoni" zmierzą się z Katarem, a ostatnim rywalem w fazie grupowej jest Holandia.