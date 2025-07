Tomasz Fornal zrobił to bez zawahania dla Aleksandra Śliwki! Wzruszający gest siatkarza tuż przed meczem Polska - Iran

Reprezentacja Polski rozpoczęła kolejny tydzień zmagań w ramach Ligi Narodów. Tym razem "biało-czerwoni" mogą liczyć na wsparcie kibiców, ponieważ najbliższe spotkania rozegrają w Gdańsku. Niestety tuż przed meczem z Iranem do fanów wicemistrzów olimpijskich dotarła fatalna informacja dotycząca stanu zdrowia Aleksandra Śliwki, który doznał kontuzji. Uraz jednego z liderów reprezentacji Polski wyklucza go z meczów w Polsce. Tomasz Fornal i reszta kadrowiczów kolejny raz udowodnili, że atmosfera w kadrze jest niesamowita. Były siatkarz Jastrzębskiego Węgla w mediach społecznościowych opublikował, co przygotował specjalnie dla nieobecnego kolegi.