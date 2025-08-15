Tymi pikantnymi zdjęciami Karolina Kowalkiewicz rozpaliła zmysły fanów. Zapierają dech w piersiach

Karolina Kowalkiewicz swoją profesjonalną karierę w MMA rozpoczęła w 2012 roku w federacji EFS, gdzie zwyciężyła z Marzeną Wojas. Kolejne pojedynki 39-latki można było śledzić w KSW, gdzie zanotowała znakomity rekord (5-0-0). Od 2015 roku dołączyła do topowych zawodniczek z UFC i w pierwszych trzech walkach nie zanotowała żadnej porażki. Dopiero starcie o pas mistrzowski z Joanną Jędrzejczyk przerwał zwycięską passę Kowalkiewicz.

Powrót do oktagonu UFC

39-latka po dwóch porażkach w 2024 roku z Iasmin Lucindo oraz Denise Gomes będzie miała szansę na poprawę swojego rekordu. Już 11 października 2025 roku został zaplanowany pojedynek Kowalkiewicz z Julią Polastri.

Karolina Kowalkiewicz zrzuciła ubranie i odsłoniła ciało. Te zdjęcia mogą pobudzić wyobraźnię

Kowalkiewicz od pewnego czasu jest ambasadorką platformy dla dorosłych OnlyFans. Polka w ramach jednej z sesji zdjęciowych opublikowała specjalne ujęcia w stroju kąpielowym z logiem firmy. 39-latka spotkała się z krytyką, dlatego postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

"W Polsce OF ma bardzo złą opinię i kojarzy się tylko z jednym. W USA wielu szanowanych sportowców, kierowców rajdowych jest ambasadorami OF, pokazują tam swoje życie, treningi, zakulisowe materiały i dużo innych ciekawych rzeczy. Bardzo wielu topowych ZAWODNIKÓW, nie tylko zawodniczek UFC, ma konta na OF. Szkoda, że w Polsce ludzie dalej są tak ograniczeni i tak łatwo oceniają drugiego człowieka" - wyjaśniła swój ruch polska gwiazda UFC.

Wielu kibiców mocno wspierają zawodniczkę UFC, dodając wspierające komentarze po każdym pikantnym zdjęciem Kowalkiewicz. Niektóre posty 39-latki mogą rozpalić zmysły.