Utalentowany piłkarz poderwał piękną dziennikarkę! Jest od niego o 10 lat starsza [ZDJĘCIA]

Samuele Ricci: włoska gwiazda w Milanie

Od kilku miesięcy było wiadomo, że miniony sezon będzie ostatnim Ricciego w barwach Torino. Piłkarz wdarł się do grona najlepszych pomocników Serie A i zapracował na powołania do reprezentacji Włoch. Według portalu "Transfermarkt", na przestrzeni trzech sezonów spędzonych w stolicy Piemontu sprawił, że jego wartość wzrosła z 12 do 30 mln euro.

Gdy Rossoneri ogłosili transfer utalentowanego zawodnika, ten nie zamierzał ukrywać, że dzieją się dla niego rzeczy bardzo emocjonujące. - Myślę, że nigdy nie byłem tak zdenerwowany jak w tych dniach! - przyznał gracz na konferencji prasowej, na której oficjalnie przedstawiono go jako zawodnika wielkiego klubu z Mediolanu.

I dodał: - To właściwy moment na postawienie kolejnego kroku w karierze.

Ricci - Incardona: włoska para piłkarsko-dziennikarska

Prywatnie natomiast urodzony w 2001 roku Ricci jest związany z o dziesięć lat starszą Eleonorą Incardoną. Włoszka doskonale odnajduje się w świecie medialnym i jest reporterką stacji DAZN, także przy okazji meczów Serie A. Niewykluczone zatem, że zakochani spotkają się podczas meczów ligowych - na przykład, gdy dziennikarka będzie pracowała na legendarnym stadionie San Siro na domowym meczu Milanu!

- Bardzo ufam opiniom Samuele, zatem zdarza się, że przed jakimś meczem zapytam go o ciekawostkę, która może mi się przydać na wizji. Tak naprawdę jednak nasza relacja jest naprawdę szczególna i rozmawiamy o wszystkim, niewiele o piłce. Dzielimy się wszystkim, jesteśmy przyjaciółmi - powiedziała Incardona w rozmowie z "Tuttosport".

Włoska para piłkarsko-dziennikarska zdecydowanie więcej pracy zawodowej będzie miała od drugiej połowy przyszłego miesiąca. Nowy sezon Serie A startuje w weekend 23-24 sierpnia.