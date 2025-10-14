W latach 90. był ikoną polskiej lekkoatletyki i bożyszczem kobiet. Tak teraz wygląda Artur Partyka. Nie do poznania!

Artur Partyka sukcesy. Jego rekord przetrwał do dziś

Artur Partyka w lipcu skończył 56 lat. Dziś jest już nieco zapomniany, ale w latach 90. zaliczał się do najbardziej popularnych sportowców w Polsce. Po raz pierwszy głośno o urodzonym w Stalowej Woli skoczku wzwyż zrobiło się w 1990 roku, gdy podczas halowych mistrzostw Europy w Glasgow zdobył złoty medal. Dwa lata później wywalczył swój pierwszy medal olimpijski. Na IO w Barcelonie zdobył brązowy krążek, a cztery lata później w Atlancie sięgnął po srebro. Artur Partyka skoczył wówczas 2,37 m i przegrał tylko z Amerykaninem Charlesem Austinem (2,39 m). Na swoim koncie polski skoczek ma także m.in. dwa srebrne medale mistrzostw świata. Do dziś Artur Partyka jest w swojej dyscyplinie rekordzistą Polski (2,38 m). Warto dodać, że lekkoatleta trzy razy stawał na podium w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce (był trzeci w 1993 i 1994 roku i drugi w 1998).

Nie tylko swoimi osiągnięciami sportowymi Artur Partyka zwracał na siebie uwagę, lecz także nieco nietypową urodą, którą zawdzięcza ojcu. Tata lekkoatlety jest Algierczykiem. Partyka pytany był kiedyś o to, czy potrafi wskazać jakieś swoje arabskie cechy.

Na pewno. Myślę, że tak jak każdy potomek Berberów jestem zawzięty, ambitny i nieustępliwy. To ludzie pustyni, nomadowie, którzy bez tych cech po prostu by nie przetrwali w tak ekstremalnych warunkach

- odparł w rozmowie z portalem przegladsportowy.onet.pl. Po zakończeniu kariery sportowej Artur Partyka zajmował się m.in. importem win i inwestycjami. Trudno go zobaczyć na salonach. Ostatnio jednak spotkaliśmy go na mieście - w Warszawie. Nie sposób poznać w nim młodego chłopaka z lat 90, który był bożyszczem kobiet. Czarne włosy poszarzały, kilogramów przybyło, ale nadal... Artur Partyka wygląda znakomicie. Czar pozostał! Formy można mu pozazdrościć.

