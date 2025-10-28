W Milionerach padło pytanie o Igę Świątek. Co za wpadka, Hubert Urbański aż złapał się za twarz!

Iga Świątek jest obok Roberta Lewandowskiego najbardziej rozpoznawalnym polskim sportowcem, więc w programach typu Milionerzy, często padają pytania związane z jej karierą. Padło również w najnowszym odcinku, który Polsat wyemitował w poniedziałkowy wieczór. Nie było trudne, a przynajmniej tak mogło się wydawać. Uczestniczka właśnie od tego pytania zaczęła walkę o milion, więc stawką był 1000 zł. Na monitorze pojawiło się wyzwanie:

Iga Świątek wygrała Wimbledon, grając piłkami koloru: A: białego B: niebieskiego C: żółtego D: pomarańczowego

Wydawało się, że uczestniczka bez problemu poradzi sobie z tym pytaniem. Być może swoje zrobił stres, a może pomyliło jej się z kolorem strojów, w których - zgodnie z tradycją - grają na wimbledońskiej trawie tenisiści. Niestety, pytanie o kolor piłek okazało się barierą nie do przejścia. "Białe" - padła odpowiedź, a kiedy na ekranie pojawiła się już ta prawidłowa, prowadzący program Hubert Urbański aż wymownie złapał się za twarz. Na trawie Wimbledonu, tak jak na innych kortach, gra się oczywiście piłkami żółtymi.

Uczestniczka Milionerów niczego w programie nie wygrała. Za to Iga Świątek zaczyna walkę o grube miliony dolarów. W kończących sezon WTA Finals 2025 w Rijadzie niepokonana w całym turnieju mistrzyni zarobi ponad 5,2 mln dolarów. Ceremonia losowania grup we wtorek o godzinie 16.30 polskiego czasu. Poza Polką w prestiżowych mistrzostwach tenisistek zagrają Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys i Jasmine Paolini. Pierwsze mecze 1 listopada. Dwa lata temu Iga Świątek triumfowała w WTA Finals w Cancun, wracając na fotel liderki rankingu. Rok temu, już w Rijadzie, mimo dwóch zwycięstw nie wyszła z grupy.

