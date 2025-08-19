Wideo z siostrą Igi Świątek to prawdziwy hit! Uśmiech sam ciśnie się na usta

Iga Świątek właśnie wygrała kolejny turniej w swojej karierze. Polska tenisistka zwyciężyła w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a lada moment rozpocznie rywalizację w US Open. Nie jest tajemnicą, że w przeszłości jej siostra, Agata, również trenowała tenis, ale ostatecznie wybrała inną ścieżkę kariery. Właśnie w sieci pojawiło się wideo z nią w roli głównej, które podbija serca fanów.

Wideo z Agatą Świątek podbija serca fanów. Wykorzystali znany żart

Iga Świątek na szczycie światowego tenisa znajduje się zaledwie od paru lat, ale już w tej chwili zapisała się w historii tej dyscypliny. Wiele z tego, co osiągnęła już teraz, wcześniej zdołało dokonać niewiele zawodniczek, a przecież Polka ma dopiero 24 lata i, jeśli ominą ją kontuzje, wiele lat gry przed sobą. Iga Świątek nigdy nie ukrywała, jak ważne w jej życiu było wsparcie rodziny – w treningach i obraniu drogi sportowca bardzo wspierał ją tata, któremu nie raz dziękowała po wygranych turniejach. Choć jej relacje z matką są zdecydowanie chłodniejsze i bardzo rzadko o niej mówi, to i ona miała wpływ na rozwój córki, ciężko pracując, by rodzinie wystarczyło pieniędzy na życie i treningi córek. Córek, ponieważ we wczesnych latach Iga trenowała razem ze swoją siostrą, Agatą.

Wspaniałe wiadomości dla Igi Świątek przed US Open! Jeżeli to się potwierdzi, będzie cudownie!

Agata Świątek kariery tenisowej jednak nie zrobiła i nie poszła ostatecznie drogą sportsmenki. Zawodowo bliżej jej do mamy, bo tak jak ona, odnalazła się w branży stomatologicznej i to w niej się realizuje obecnie. Okazuje się, że klinika, w której pracuje Agata Świątek, postanowiła w nieco żartobliwy sposób skorzystać z popularności siostry swojej pracownicy.

Szalone, co zrobiła Iga Świątek tuż po wygranej w Cincinnati! Drżała do samego końca

W mediach społecznościowych popularność zaczęło zyskiwać nagrane, udostępnione m.in. przez zawodowy profil Agaty Świątek. Ma w nim miejsce rozmowa między pracownikami kliniki – Doktorze, a możemy włączyć Świątek? – pyta jedna z kobiet – Pani Soniu, mamy swoją Świątek w domu – odpowiada mężczyzna, a po chwili kamera pokazuje właśnie Agatę Świątek, która zdejmuje maseczkę i robi teatralną, zażenowaną minę. Całość utrzymana jest w humorystycznym charakterze i nawiązuje do znanego mema. W treści posta promowane są zabiegi dokonywane przez Agatę Świątek, ale i tam znalazło się miejsce na drobny żart. – Tak, w każdym gabinecie mamy TV i czasami zdarzy nam się puścić jakiś mecz tenisowy – czytamy. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Iga Świątek podbiła Cincinnati i zaczyna podbój US Open
