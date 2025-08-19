Wideo z siostrą Igi Świątek to prawdziwy hit! Uśmiech sam ciśnie się na usta

Wideo z Agatą Świątek podbija serca fanów. Wykorzystali znany żart

Iga Świątek na szczycie światowego tenisa znajduje się zaledwie od paru lat, ale już w tej chwili zapisała się w historii tej dyscypliny. Wiele z tego, co osiągnęła już teraz, wcześniej zdołało dokonać niewiele zawodniczek, a przecież Polka ma dopiero 24 lata i, jeśli ominą ją kontuzje, wiele lat gry przed sobą. Iga Świątek nigdy nie ukrywała, jak ważne w jej życiu było wsparcie rodziny – w treningach i obraniu drogi sportowca bardzo wspierał ją tata, któremu nie raz dziękowała po wygranych turniejach. Choć jej relacje z matką są zdecydowanie chłodniejsze i bardzo rzadko o niej mówi, to i ona miała wpływ na rozwój córki, ciężko pracując, by rodzinie wystarczyło pieniędzy na życie i treningi córek. Córek, ponieważ we wczesnych latach Iga trenowała razem ze swoją siostrą, Agatą.

Agata Świątek kariery tenisowej jednak nie zrobiła i nie poszła ostatecznie drogą sportsmenki. Zawodowo bliżej jej do mamy, bo tak jak ona, odnalazła się w branży stomatologicznej i to w niej się realizuje obecnie. Okazuje się, że klinika, w której pracuje Agata Świątek, postanowiła w nieco żartobliwy sposób skorzystać z popularności siostry swojej pracownicy.

W mediach społecznościowych popularność zaczęło zyskiwać nagrane, udostępnione m.in. przez zawodowy profil Agaty Świątek. Ma w nim miejsce rozmowa między pracownikami kliniki – Doktorze, a możemy włączyć Świątek? – pyta jedna z kobiet – Pani Soniu, mamy swoją Świątek w domu – odpowiada mężczyzna, a po chwili kamera pokazuje właśnie Agatę Świątek, która zdejmuje maseczkę i robi teatralną, zażenowaną minę. Całość utrzymana jest w humorystycznym charakterze i nawiązuje do znanego mema. W treści posta promowane są zabiegi dokonywane przez Agatę Świątek, ale i tam znalazło się miejsce na drobny żart. – Tak, w każdym gabinecie mamy TV i czasami zdarzy nam się puścić jakiś mecz tenisowy – czytamy. Wideo możecie obejrzeć poniżej.