Wielki dzień Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez! Partnerka Portugalczyka powiedziała "TAK"! Fani oszaleli

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-12 9:08

Cristiano Ronaldo mimo, że skończył 40-lat nadal nie mówi o zakończeniu kariery, co więcej Portugalczyk przygotowuje się do nowego sezonu w barwach Al-Nassr. Legendarny piłkarz od wielu lat jest w szczęśliwym związku z Georginą Rodriguez, jednak nie jest to w żaden sposób sformalizowane. Para wychowuje wspólnie gromadkę dzieci, jednak wszyscy fani czekali na ten magiczny dzień, w którym piłkarz się oświadczy Rodriguez. Portugalczyk poprosił swoją wybrankę o rękę, a ta w mgnieniu oka się zgodziła. Wszystko zostało umieszczone w mediach społecznościowych.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez

i

Autor: Instagram.com/georginagio (screen)/ Archiwum prywatne

Cristiano Ronaldo to absolutny piłkarski top w światowym futbolu. Portugalczyk przez lata zachwycał swoimi umiejętnościami w drużynach z Europy, takimi jak: Manchester United, Real Madryt, czy Juventus. CR7 wrócił do ekipy z Old Trafford w 2021 roku, jednak nie zdołał przywrócić blasku drużynie, w której rozwijał swoje skrzydła. Po burzliwym rozstaniu z "Czerwonymi Diabłami", Ronaldo dołączył do Al-Nassr. Wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk bardzo dobrze się czuje w tej drużynie.

Wielki dzień Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez!

Portugalczyk odkąd stał się bardzo popularny był związany tylko dwukrotnie z Iriną Shayk i aktualną partnerką Georginą Rodriguez. Choć Argentynka musiała długo czekać, o czym wspominał CR7 w serialu na "Netflix".

Zawsze jej mówię: to kiedyś się wydarzy. Musi nastąpić ten "klik". Tak jest ze wszystkim w naszym życiu. Ona wie, o czym mówię. To może być za rok, za sześć miesięcy, a może za miesiąc. Jestem w 1000 proc. pewien, że to się stanie - powiedział.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez
10 zdjęć

Cristiano Ronaldo oświadczył się Georginie Rodriguez! Wielki dzień

Partnerka Ronaldo od razu pochwaliła się w mediach społecznościowych wielkim pierścieniem, który otrzymała od piłkarza, ponadto skomentowała to w bardzo wzruszający sposób.

Tak, chcę. W tym i we wszystkich moich życiachpodpisała.

Fani pary oszaleli, a aktualnie ten post polubiło prawie 9 miliona osób! Szalony wynik! Nie zabrakło oczywiście masy komentarzy z gratulacjami, które napisali obserwujący.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AL-NASSR
CRISTIANO RONALDO
GEORGINA RODRIGUEZ