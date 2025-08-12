Wielki dzień Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez! Partnerka Portugalczyka powiedziała "TAK"! Fani oszaleli

Cristiano Ronaldo to absolutny piłkarski top w światowym futbolu. Portugalczyk przez lata zachwycał swoimi umiejętnościami w drużynach z Europy, takimi jak: Manchester United, Real Madryt, czy Juventus. CR7 wrócił do ekipy z Old Trafford w 2021 roku, jednak nie zdołał przywrócić blasku drużynie, w której rozwijał swoje skrzydła. Po burzliwym rozstaniu z "Czerwonymi Diabłami", Ronaldo dołączył do Al-Nassr. Wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk bardzo dobrze się czuje w tej drużynie.

Wielki dzień Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez!

Portugalczyk odkąd stał się bardzo popularny był związany tylko dwukrotnie z Iriną Shayk i aktualną partnerką Georginą Rodriguez. Choć Argentynka musiała długo czekać, o czym wspominał CR7 w serialu na "Netflix".

- Zawsze jej mówię: to kiedyś się wydarzy. Musi nastąpić ten "klik". Tak jest ze wszystkim w naszym życiu. Ona wie, o czym mówię. To może być za rok, za sześć miesięcy, a może za miesiąc. Jestem w 1000 proc. pewien, że to się stanie - powiedział.

Cristiano Ronaldo oświadczył się Georginie Rodriguez! Wielki dzień

Partnerka Ronaldo od razu pochwaliła się w mediach społecznościowych wielkim pierścieniem, który otrzymała od piłkarza, ponadto skomentowała to w bardzo wzruszający sposób.

- Tak, chcę. W tym i we wszystkich moich życiach - podpisała.

Fani pary oszaleli, a aktualnie ten post polubiło prawie 9 miliona osób! Szalony wynik! Nie zabrakło oczywiście masy komentarzy z gratulacjami, które napisali obserwujący.