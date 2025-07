Wielkie święto u Agnieszki Radwańskiej! Wyjątkowa okazja, gwiazda pęka z dumy

Agnieszka Radwańska już pięć lat cieszy się macierzyństwem! Tenisowa gwiazda dokładnie 27 lipca 2020 roku urodziła Kubusia, pierworodnego syna. Mały rośnie jak na drożdżach, a dumna mama podzieliła się z fanami wyjątkowym zdjęciem zrobionym w czasie urodzinowej imprezy zorganizowanej dla malca.

Agnieszka Radwańska zakończyła pełną sukcesów karierę już ponad sześć lat temu. W listopadzie 2018 roku przemęczona, obolała (przewlekła kontuzja stopy) i wypalona mentalnie ogłosiła, że odchodzi z tenisowego touru. Teraz spełnia się w roli mamy i widać, że sprawia jej to ogromną frajdę. Krakowianka chętnie dzieli się z fanami swoim szczęściem.

Syn Agnieszki Radwańskiej skończył 5 lat!

Co ciekawe, syn Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta już garnie się do tenisa. Ze słynnymi rodzicami często podróżuje na turnieje, więc miał też okazję zobaczyć wielkie gwiazdy na żywo i nasiąknąć atmosferą wielkich tenisowych imprez. Czy pójdzie w ślady Radwańskiej?

- Ogólnie jest trochę wychowywany w takim duchu sportowym, bo jeździ z nami też na turnieje. Był kilka razy w tym roku, też sam widzi, że my gramy, a w telewizji leci bardzo często tenis, więc dla niego to jest coś naturalnego - zdradziła Agnieszka Radwańska w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP. - Wczoraj z nim grałam chyba ze dwie godziny w domu w tenisa, balonem albo gąbczastą taką piłką. Myślę, że to chyba trochę za wcześnie, by mówić o predyspozycjach do profesjonalnego grania, ale na pewno chce się ruszać. Czasem nawet wręcz płacze - dodała krakowianka.

i Autor: Instagram Agnieszka Radwańska świętowała urodziny syna