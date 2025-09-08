Wiemy, co Jan Urban powiedział Karolowi Nawrockiemu w szatni. Wyściskali się i padły te słowa [WIDEO]

Karol Nawrocki odwiedził piłkarzy w szatni. Oto, co im powiedział

Prezydent Karol Nawrocki (42 l.) pojawił się na pierwszym domowym meczu reprezentacji Polski od objęcia urzędu. I od razu przyniósł kadrze szczęście! Nawrocki na Stadionie Śląskim w Chorzowie podziwiał zwycięstwo piłkarzy nad Finlandią 3:1. Po meczu z wielkim uśmiechem na twarzy pojawił się w szatni drużyny.

- Zawsze możecie liczyć na polskiego prezydenta. To chciałem wspaniałemu trenerowi i gwiazdom powiedzieć. Krzyknę jak w Atlas Arenie... Kto wygrał mecz? - przekazał piłkarzom w szatni, którzy odpowiedzieli mu gromkie „Polska, Polska, Polska”. Po chwili zaczęła się szampańska zabawa.

Po okrzykach przyszła krótka pora na gratulacje. Karol Nawrocki przybił piątki i przywitał się z każdym z zawodników i członków sztabu szkoleniowego.

To Jan Urban powiedział prezydentowi Polski

Na samym końcu Jan Urban miał okazję zamienić kilka słów z prezydentem. Ten moment także został uwieczniony na wideo opublikowanym na profilu „Kanału Zero” na Instagramie.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki częściej będzie pojawiał się na meczach kadry narodowej. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Nawrocki z uśmiechem przyznał, że być może przynosi reprezentacji szczęście.

Niewykluczone, że Karol Nawrocki pojawi się osobiście także na kolejnych domowych meczach reprezentacji Polski, a być może także na innych wydarzeniach sportowych.