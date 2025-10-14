Wiemy, z kim Karol Nawrocki spotkał się na meczu Lechii Gdańsk! Podali konkretne nazwisko

Zarówno Donald Tusk, jak i Karol Nawrocki znani są z sympatii do Lechii Gdańsk. Premier był ostatnio obecny na meczu reprezentacji Polski z Litwą, choć spotkał się tam z nieprzychylną reakcją części kibiców.

Z kolei wizyta prezydenta Nawrockiego na spotkaniu Lechii wzbudziła duże emocje. W trakcie meczu kibice skandowali jego nazwisko, a po zakończeniu spotkania prezydent udał się do klubowej szatni – informował o tym dziennikarz Maciej Słonimski w serwisie X (dawniej Twitter).

Jak podał Szymon Jadczak, Kancelaria Prezydenta poinformowała z opóźnieniem, że Nawrocki nie spotkał się z prezesem klubu. Prezydent oglądał mecz z loży swojego znajomego Dariusza Krawczyka, związanego z firmą Balta, zajmującą się handlem węglem.

W 2023 roku dziennikarz WP przyjrzał się bliżej działalności Paolo Urfera. Jak wynikało z jego ustaleń, Urfer miał odegrać istotną rolę w sprawie dotyczącej ukrywania majątku ukraińskiego oligarchy Jurija Iwaniuszczenki, bliskiego współpracownika i przyjaciela byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza.

