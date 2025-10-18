Wilfredo Leon przyłapany w centrum Warszawy z żoną na deszczowym spacerze. Ale klasa [ZDJĘCIA]

Wilfredo Leon na deszczowym spacerze z żoną [GALERIA]

Wilfredo Leon ma w ostatnich miesiącach wiele powodów do radości. Polski siatkarz po ostatnim sukcesie z kadrą na igrzyskach olimpijskich i zdobyciu srebra w Paryżu, mógł świętować kolejny medal dla kraju. Na Filipinach podczas mistrzostw świata w siatkówce kadra zdobyła brązowe krążki – kolejne za kadencji Nikoli Grbicia w roli selekcjonera. Gwiazda reprezentacji Polski w sobotę, 18 października pojawiła się w Warszawie.

Wilfredo został przyłapany na porannym spacerze ulicami Warszawy przez fotoreporterów. Siatkarz maszerował w centrum w szarym golfie, czarnych spodniach i ciemnym płaszczu z telefonem w rękach. Z kolei jego ukochana postawiła na brązowy płaszcz, spod którego wystawał czarny golf.

Dokąd wybrała się para? Wilfredo Leon i Małgorzata Leon w sobotni poranek pojawili się w programie „Dzień Dobry TVN”. Zobacz zdjęcia z ich spaceru w galerii poniżej.

Wilfredo Leon - osiągnięcia

Wilfredo Leon to znakomity siatkarz pochodzenia kubańskiego. Obywatelstwo otrzymał 10 lat temu w 2015 roku. Grał m.in. w barwach Zenita Kazań czy Sir Safety Perugii, a obecnie występuje w drużynie Bogdanki LUK Lublin. Na swoim koncie ma tytuły wicemistrza świata (z Kubą) i brązowego medalisty MŚ (z Polską), srebro Igrzysk Olimpijskich sprzed roku z Paryża czy sześć medali Ligi Narodów i Pucharu Świata.

Wilfredo Leon w 2016 roku wziął ślub z Małgorzatą, którą poznał pięć lat wcześniej. Para wychowuje trójkę dzieci Natalię, Cristiana oraz Selenę, którzy mają kolejno osiem, sześć i dwa lata.