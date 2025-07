Wimbledon: Premie są ogromne, ale podatki też! Iga Świątek musi oddać fortunę!

Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2025 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Nagroda pieniężna za sam występ w głównej drabince to aż 66 tys. funtów (ok. 330 tys. zł). Iga Świątek za awans do finału zarobiła już 1,52 mln funtów czyli blisko 7,5 mln zł. Jeżeli wygra finał i zostanie mistrzynią Wimbledonu, zgarnie 3 mln funtów czyli niecałe 15 mln zł!

Wysokie podatki od premii w Wimbledonie!

Wymienione powyżej premie w Wimbledonie to oczywiście kwoty brutto, od których trzeba zapłacić wysoki podatek. I to wysoki! Tenisiści otrzymujący nagrody pieniężne w Wimbledonie 2025 podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym, które obejmuje dochody uzyskane z działalności na terenie tego kraju. Premie wygrane podczas Wimbledonu są traktowane jako dochód z działalności sportowej i tenisiści, którzy nie są rezydentami podatkowymi w Wielkiej Brytanii, również muszą odprowadzić podatek dochodowy od nagród uzyskanych w tym kraju.

Stawka podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii zależy od wysokości dochodu. W roku podatkowym 2025/2026 stawki podatkowe wynoszą:

20 proc. dla dochodów w przedziale £12,571–£50,270 (podstawowa stawka)

40 proc. dla dochodów w przedziale £50,271–£125,140 (wyższa stawka)

45 proc. dla dochodów powyżej £125,140 (dodatkowa stawka)

Premie dla finalistów i zwycięzców w turniejach singla Wimbledon 2025 to odpowiednio 1,52 mln i 3 mln funtów. Dlatego podlegają opodatkowaniu według stawki 45 procent i właśnie taki podatek będzie musiała zapłacić Iga Świątek.

Premie w turniejach singla Wimbledon 2025

Kurs funta: 1 GBP = 4,93 zł

Zwycięstwo - 3 mln funtów

Finał - 1,52 mln funtów

1/2 finału - 775 tys. funtów

1/4 finału - 400 tys. funtów

4. runda - 240 tys. funtów

3. runda - 152 tys. funtów

2. runda - 99 tys. funtów

1. runda - 66 tys. funtów

