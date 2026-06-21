Wyjechał z Polski i urządził się w Rzymie. Tak dziś żyje Zbigniew Boniek

Po zakończeniu bogatej kariery zawodniczej, podczas której reprezentował barwy Widzewa Łódź, Juventusu i AS Romy, Boniek postanowił spróbować swoich sił jako trener. W pewnym momencie prowadził również reprezentację Polski. Później skupił się na działalności organizacyjnej, przez wiele lat kierując Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Obecnie działa w strukturach UEFA, a na co dzień korzysta z uroków życia we Włoszech.

Były piłkarz od dawna jest silnie związany z Italią. W czasach występów na boiskach Serie A należał do największych gwiazd ligi i do dziś cieszy się ogromnym uznaniem włoskich kibiców. Nic więc dziwnego, że właśnie tam zdecydował się osiąść na stałe.

Zdjęcia publikowane przez Bońka w mediach społecznościowych pokazują, że jego codzienność w Rzymie upływa w wyjątkowo komfortowych warunkach. Fotografie z prywatnej posesji przyciągają uwagę i pozwalają zajrzeć do miejsca, które były prezes PZPN od lat nazywa swoim domem.

Jak wygląda rzymska posiadłość jednej z największych legend polskiego futbolu? Odpowiedź można znaleźć w zdjęciach udostępnianych przez samego Bońka.

Zbigniew Boniek i jego włoskie życie [Zdjęcia]