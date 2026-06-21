Wyjechał z Polski i urządził się w Rzymie. Tak dziś żyje Zbigniew Boniek

KLS
2026-06-21 12:50

Zbigniew Boniek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej piłki nożnej. Były reprezentant Polski, selekcjoner kadry narodowej oraz wieloletni prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od lat związany jest z Rzymem, gdzie urządził sobie komfortowe życie.

Po zakończeniu bogatej kariery zawodniczej, podczas której reprezentował barwy Widzewa Łódź, Juventusu i AS Romy, Boniek postanowił spróbować swoich sił jako trener. W pewnym momencie prowadził również reprezentację Polski. Później skupił się na działalności organizacyjnej, przez wiele lat kierując Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Obecnie działa w strukturach UEFA, a na co dzień korzysta z uroków życia we Włoszech.

Były piłkarz od dawna jest silnie związany z Italią. W czasach występów na boiskach Serie A należał do największych gwiazd ligi i do dziś cieszy się ogromnym uznaniem włoskich kibiców. Nic więc dziwnego, że właśnie tam zdecydował się osiąść na stałe.

Zdjęcia publikowane przez Bońka w mediach społecznościowych pokazują, że jego codzienność w Rzymie upływa w wyjątkowo komfortowych warunkach. Fotografie z prywatnej posesji przyciągają uwagę i pozwalają zajrzeć do miejsca, które były prezes PZPN od lat nazywa swoim domem.

Jak wygląda rzymska posiadłość jednej z największych legend polskiego futbolu? Odpowiedź można znaleźć w zdjęciach udostępnianych przez samego Bońka.

Zbigniew Boniek i jego włoskie życie [Zdjęcia]

Zbigniew Boniek na zdjęciu typu kolaż, z lewej strony selfie na tle padoku z końmi, z prawej widok na elegancki salon z telewizorem wyświetlającym mecz. Więcej o życiu Bońka na naszym portalu.
Galeria zdjęć 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIGNIEW BONIEK
BONIEK